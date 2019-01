Eppelheim. (pol/mare) Seit Ende 2017 erschütterte eine Einbruchserie in Gewerbebetriebe und Indoor-Spielhallen Eppelheim. Zwar wurden im Februar 2018 Doch wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilen, wurde nun ein 19-jähriger Mann für zwei weitere Taten im Oktober und Januar diesen Jahres verhaftet. Auch er könnte in die Einbruchserie von damals verstrickt gewesen sein. "Es gibt Querverbindungen", bestätigt ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage.

Rückblick: Es begann im Dezember 2017. In eine Kinder-Spielhalle wurde damals eingebrochen, es folgten in den kommenden Wochen weitere Einbrüche in Indoor-Hallen und Gewerbebetriebe - insgesamt 21 Einbrüche in zwei Monaten. Im Februar konnte die Polizei dann zwei Verdächtige festnehmen. Und tatsächlich bleib es dann eine Weile ruhig.

Bis zum 22. Oktober 2018. Nach einem Einbruchsversuch in eine Indoor-Spielhalle wurde ein 19-jähriger Mann festgenommen. Er schwieg zunächst. Der nächste Fall ereignete sich dann in der Nacht auf den 23. Januar 2019: Das Ziel des Einbrechers war diesmal ein Gewerbebetrieb. Der 19-Jährige soll laut Polizei hier mit zwei Komplizen einen Computer gestohlen haben.

Der junge Mann stehe schon länger im Fokus der Ermittler - auch im Zuge der Ermittlungen zur Einbruchserie vor Jahresfrist. Am Freitagvormittag wurde er nun in seiner Eppelheimer Wohnung verhaftet und einer Richterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl.

Wie genau der 19-Jährige in die Einbruchserie verstrickt ist, wird derzeit noch ermittelt. Eine Verstrickung des jungen Mann scheint aber möglich: "Die Serie trägt schon eine Handschrift", so der Polizeisprecher.