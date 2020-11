Nicht zum ersten Mal ganz in Weiß präsentiert sich derzeit der städtische Brunnen am Gottlob-Hees-Platz. Foto: Geschwill

Eppelheim. (bmi/sg) Es blubbert und sprudelt im Stadtbrunnen: Das Wasserspiel auf dem Gottlob-Hees-Platz nahe der evangelischen Kirche ist – mal wieder – vorübergehend zu einem Schaumbad mutiert. "Wir vermuten, dass es sich um einen Halloween-Streich handelt", berichtet Christoph Horsch auf RNZ-Nachfrage. Eppelheims neuer Stadtsprecher – gleichzeitig auch stellvertretender Kommandant der örtlichen Feuerwehr – war es auch, der die Schaumbildung am Sonntagmorgen entdeckte. In das Brunnenwasser wurde wohl Spülmittel gekippt.

"Wir hatten das Phänomen die vergangenen Jahre ab und an mal, auch an anderen Stellen", meint Horsch. Es sei aber kein Einsatz erforderlich, das Wasser mit dem Spülmittel werde über die Kanalisation entsorgt. "Der Brunnen am Gottlob-Hees-Platz wird wie alle anderen im Laufe dieser Woche sowieso winterfest gemacht", erklärt der Stadtsprecher. Will heißen: Das Wasser wird abgelassen. "Nächstes Jahr machen wir das dann vor dem 31. Oktober", so Horsch. Zur Vorbeugung vor weiteren Halloween-Streichen.

Bereits im November 2017 hatte man angesichts des Schaumbads desselben Brunnens zunächst an einen solchen Streich geglaubt – zu Unrecht: Der Bauhof hatte ein Spezialmittel ins Wasser gegeben, um die Rohre des Brunnens zu reinigen.