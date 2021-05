Eppelheim. (pol/rl) An einem Hund scheiterte am Sonntagabend der Versuch eines Mannes die Tankstelle in der Handelsstraße auszurauben. Der Maskierte betrat gegen 23.30 Uhr der Verkaufsraum und forderte die 59-jährige Angestellte auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben.

Die 59-Jährige signalisierte dem Räuber daraufhin umgehend, dass sie ihren Hund dabei habe. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Wasserturmstraße. Noch sei unklar, ob der Mann bewaffnet war.

Der Täter soll etwa 1,85 Meter groß sein. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover mit durchgängig hellen Schriftzügen im Arm- und Schulterbereich sowie Applikationen in Camouflage-Optik. Außerdem hatte er eine graue Jogginghose, graue Handschuhe, weiße Sneaker und Halstuch in dunkler Camouflage-Optik an.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444.