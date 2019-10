Von Anja Hammer

Eppelheim. Parken ist und bleibt ein heikles Thema in Eppelheim. So hat jüngst ein Bürger gegen die Stadtverwaltung geklagt. Stein des Anstoßes waren die öffentlichen Parkgebühren. Denn bislang konnte jeder, der einen Bewohnerparkausweis hat, damit auch auf den bewirtschafteten Parkflächen der Stadt parken. Und das für insgesamt 30,70 Euro im Jahr. Ein Dauerparkausweis dort kostet hingegen bis zu 26,40 Euro - im Monat. "Diese gebührenrechtliche Ungleichheit wurde vom Gericht kritisiert", berichtete Hauptamtsleiter Reinhard Röckle in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Stadt hatte sich vor Gericht auf einen Vergleich eingelassen. Und über diesen hatte der Gemeinderat nun zu entscheiden.

Wie aus den Sitzungsunterlagen herauszulesen war, sah das Gericht zwei Möglichkeiten: Entweder dürfen diejenigen mit Anwohnerparkausweis nicht mehr außerhalb ihrer Parkzone parken oder die Stadt muss einen gerechten Ausgleich bei den Parkgebühren schaffen. Die Verwaltung plädierte für die erste Lösung und der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag einstimmig.

Die Folge: Wer sein Auto auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen will, muss zahlen - Bewohnerparkausweis hin oder her. Davon betroffen sind durchaus einige Eppelheimer. Insgesamt gibt es nämlich sechs Bewohnerparkzonen in der Stadt: Eine erstreckt sich über Kirchheimer Straße, Peter-Böhm-und Friedrichstraße; die zweite umfasst Beethoven-, und Haydnstraße sowie den Konrad-Adenauer-Ring zwischen Grenzhöfer Straße und Beethovenstraße, die dritte beinhaltet Dr.-Emil-König-, Friedrich-Ebert- und die Blumenstraße zwischen Haupt- und Scheffelstraße; die vierte umschließt Schiller-, Schul-, Wasserturm-, Hermann-Löns-, Gerhard-Hauptmann-, Franz-Holzmann-, Jakob-Ruppert- und Adalbert-Stifter-Straße; die fünfte betrifft die Jakobsgasse und die sechste die Christophstraße.

Doch auch wenn der Rat den Beschluss einstimmig fasste, so blieb er nicht unkommentiert. Während Grüne und SPD die gefundene Lösung begrüßten - Renate Schmidt: "Hier geht’s um Gerechtigkeit" - sahen CDU und FDP neue Probleme aufkommen. "Es wird ein großer Parkdruck entstehen", so deren Fraktionssprecher Trudbert Orth. Im Zuge des Verkehrskonzepts müsse man sich Gedanken über das Bewohnerparken machen. "Wir sollten kontrollieren, ob jemand mit Bewohnerparkausweis nicht auch auf dem eigenen Grundstück parken kann", so Orth.

Bernd Binsch von der Eppelheimer Liste wunderte sich hingegen, wie es überhaupt zu der Regelung gekommen ist, dass Eppelheimer mit Bewohnerparkschein kostenlos auf die bewirtschafteten Parkplätzen dürfen. "Das war ein Zubrot, um die Einschränkungen für die Bürger auszugleichen", erinnerte sich Röckle. Aber das hat nun ein Ende.