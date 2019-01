So einen Blitzer gibt es bundesweit nur zweimal. Foto: sg

Eppelheim. (sg) Auf die vielfach diskutierte Frage, wie viele Fahrzeuge tatsächlich verbotenerweise in die Fahrradstraße einfahren, gibt es bald eine aussagekräftige Antwort. Denn die Stadt hat einen stationären Blitzer angemietet und ihn in der Fahrradstraße positioniert.

Die Verwaltung will damit Fakten schaffen und belastbare Zahlen erhalten. Im Jahr 2015 wurde die Richard-Wagner-Straße und ein Teilstück der Mozartstraße zur Fahrradstraße. In Höhe der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule sind seither Teilstücke beider Straßen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Schülern und Radfahrern für den motorisierten Verkehr nur noch in einer Fahrtrichtung befahrbar.

Doch längst nicht alle Autofahrer halten sich daran. Anwohner der Fahrradstraße haben sich in der Vergangenheit des Öfteren darüber beschwert, dass sich Verkehrsteilnehmer insbesondere an der Kreuzung des Seniorenzentrums Haus Edelberg nicht an die Schilder und das Einfahrtsverbot Richtung Schule halten. Daher hat die Stadt gehandelt: Im Juni 2018 gab der Gemeinderat für die Anschaffung eines stationären Blitzers grünes Licht. Das Ordnungsamt mit seiner Verkehrsbehörde kümmerte sich um alles weitere.

Bereits Mitte Dezember wurde das Blitzersystem in Höhe der Friedrich-Ebert-Schule auf einem Mast montiert und lief im Testbetrieb. Seit diesem Monat ist die Testphase vorbei - ab jetzt wird "scharf" geschossen. Jeder Falschfahrer, der am Seniorenzentrum in diesen Straßenabschnitt der Mozartstraße einfährt, wird geblitzt und bekommt Post von der Verkehrsbehörde der Stadt. Für diese Ordnungswidrigkeit wird ein Verwarnungsgeld von 15 Euro fällig, informierte Ordnungsamtsleiter Reinhard Röckle. Bei Wiederholung oder Vorsatz verdoppelt sich das Verwarnungsgeld.

Der unscheinbar wirkende Blitzkasten wurde zunächst für drei Monate angemietet. Danach erfolgt die Auswertung der Durchfahrtskontrolle. Das Ergebnis wird dann dem Gemeinderat vorgelegt. Das Kommunalparlament kann anhand der ausgewerteten Zahl von Falschfahrern entscheiden, ob der Blitzer weiterhin gemietet, gekauft oder zurückgegeben wird. Die Mietkosten für die drei Monate in Höhe von 7140 Euro werden bei einem Kauf in voller Höhe angerechnet, informierte die Eppelheimer Verkehrsbehörde.

Der stationäre Blitzer ist vorerst darauf ausgelegt, das Durchfahrtsverbot in der Fahrradstraße zu kontrollieren. "Erfasst wird alles, was verbotswidrig einfährt", betonte Ordnungsamtsleiter Röckle. Es sei technisch aber auch möglich, die Geschwindigkeit der Durchfahrenden zu messen, hieß es. Außerdem kann der Blitzer aufgrund seines entnehmbaren Messeinschubs flexibel an anderer Stelle im Stadtgebiet eingesetzt werden.

Eppelheim ist erst die zweite Kommune in ganz Deutschland, die auf das flexible Blitzersystem der "Sensys Gatso Group" setzt. Das Unternehmen ist mit seinen Blitzsystemen in Holland, Frankreich und Großbritannien Marktführer. Gegründet wurde es vom niederländischen Rennfahrer Maurice Gatsonidis (1911-1998). Er konstruierte diese Geräte ursprünglich, um seine Kurvengeschwindigkeit zu messen.