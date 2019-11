Die Endstation der Straßenbahnlinie 22 wird erst in einem Jahr umgebaut. Foto: Geschwill

Von Anja Hammer

Eppelheim. Die neue Endhaltestelle am Eppelheimer Ortsausgang in Richtung Plankstadt kommt weit später als gedacht. Und das ist Absicht. Denn nächstes Jahr ändert sich das Landesrecht: Ab 2020 steigt der Zuschuss für den Umbau und die Verlängerung der Haltestelle „Kirchheimer Straße“ von 50 auf 75 Prozent. Und deshalb beginnt die Baustelle erst Ende nächsten Jahres.

Diese Neuigkeiten hatte die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mit in die jüngste Gemeinderatssitzung gebracht. Mit den höheren Zuschüssen vom Land würde auch der Anteil sinken, den Eppelheim bei diesem Großprojekt bezahlen muss – und das trotz gestiegener Gesamtkosten, erläuterte Projektleiter Paul Ritze. Denn als der Gemeinderat im April 2017 den Umbau beschlossen hatte, war er von Gesamtkosten von 2,1 Millionen Euro ausgegangen; davon sollte Eppelheim 600.000 Euro übernehmen. Nun rechnen die Planer allerdings mit Gesamtkosten von über 2,3 Millionen Euro und dank des neuen erhöhten Zuschusses mit einem Eppelheim-Anteil von rund 453.000 Euro. Daher stellte die Bürgermeisterin klar: „Dass es jetzt länger dauert, ist nicht die Schuld der RNV“, so Patricia Rebmann. „Sondern ich wollte den höheren Zuschuss.“

Dennoch darf man nicht außer Acht lassen, dass der Haltestellenumbau ohnehin schon weit hinter den ursprünglichen Zeitplänen ist. Ursprünglich sollte dies zur gleichen Zeit geschehen wie der Brückenneubau über die Autobahn nach Heidelberg, also 2017 und 2018. Im November 2017 stellte sich allerdings heraus: Für die neue Endhaltestelle braucht es ein Planfeststellungsverfahren – das aufwendigste Genehmigungsverfahren, das es in Deutschland gibt. Und der sogenannte Planfeststellungsbescheid liegt noch immer nicht vor. „Keiner weiß, wann er kommt“, so RNV-Projektleiter Ritze. Und von diesem Beschluss hänge auch der Baubeginn ab. Daher gehe man aktuell von einem Baubeginn Ende 2020 aus.

Doch auch in den vergangenen Monaten sei man in Eppelheim nicht untätig gewesen, denn noch ist das Projekt Brückenneubau nicht vollständig abgeschlossen. „Das größte Thema war der Lückenschluss der Lärmschutzwand“, berichtete Ritze. Es habe Probleme gegeben, einen Unternehmer zu finden, der die Arbeiten erledigen würde. Nun sei man aber endlich fündig geworden. „Die vorbereitenden Maßnahmen sind schon erledigt und Mitte Dezember ist alles fertig“, versprach Ritze den lärmgeplagten Autobahnanwohnern.

Eine Sorge von Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) betraf die 40 Meter lange Variobahn, die in Eppelheim fahren soll, sobald die Endhaltestelle umgebaut ist. Er fragte, wo die langen Bahnen noch halten sollen, immerhin würden die Haltestellen Jakobsgasse und Rathaus nicht umgebaut werden. Hier konnte RNV-Betriebsleiter Franz-Wilhelm Coppius beruhigen: Seinen Angaben zufolge sei die Länge an den anderen Stopps kein Problem. „Dort geht es um die Barrierefreiheit“, so Coppius. Und diese gebe es bei den bestehenden Haltestellen eben trotz neuer Bahnen nicht.