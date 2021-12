Eppelheim. (ths) Noch befindet sie sich eingelagert im Bauhof, bald aber soll die Bildstocksäule einen neuen Standort erhalten: an der Einmündung der Grenzhöfer Straße in die Hauptstraße auf der dortigen Grünfläche im vorderen Bereich. Das beschloss der Gemeinderat in seiner zurückliegenden Sitzung. Bisher war die Bildstocksäule an der Endhaltestelle "Kirchheimer Straße" aufgestellt, musste im Zuge des barrierefreien Ausbaus und der Erweiterung zwischenzeitlich abgebaut werden. Bei der Bildstocksäule handelt es sich indes um eine Kopie: Das korinthische Original aus rotem Sandstein kann man vor dem katholischen Gemeindezentrum in der Blumenstraße bewundern. Es findet seinen Niederschlag auch in der Liste der Kulturdenkmäler des Landesamts für Denkmalpflege.

Dass die Kopie jetzt einen würdigen Platz finden sollte, unterstrich nicht nur Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Auch Martin Gramm (Grüne) plädierte für den prägnanten Punkt. Er regte zudem an zu untersuchen, wo es solche Kleinode oder schützenswerte Gebäude in der Stadt gebe. Auch Friedbert Orth (CDU/FDP) hielt genauso wie Renate Schmidt (SPD) und Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) den Erhalt des Bildstocks für wichtig.

Orth erinnerte zusätzlich daran, dass vor vielen Jahren der ehemalige Gemeinderatskollege Linus Wiegand senior das steinerne Schmuckstück vor der Zerstörung gerettet hatte. Als in der Historie der einstigen Maurergemeinde erfahrener Gemeinderat hob er darüber hinaus die Armut der Kommune im Schatten der Universitätsstadt Heidelberg hervor und schürfte entsprechend tief in der Geschichte. Dabei ging es ihm auch darum, dass die kleinen Kulturdenkmäler – so unwichtig sie auch scheinen – einen markanten und endgültigen Ort besitzen müssten.