Bescherung im doppelten Sinne: Mulaho (oben, v.l.), Salman, Salma und Sarah kamen am Dienstag zurück in ihre Eppelheimer Unterkunft – und Geschenke gab es auch. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill und Lukas Werthenbach

Eppelheim. "Jetzt sind wir wieder zu Hause", sagten die Kinder, als sie am gestrigen Dienstag im Auto auf dem Weg vom Heidelberger Hauptbahnhof nach Eppelheim saßen. Hinter den vier, sechs und acht Jahre alten Kindern und ihrer Mutter Mulaho liegen fast fünf Wochen der Ungewissheit. In der Nacht auf den 18. November hatte die Polizei bekanntlich die aus Somalia stammende Familie unangekündigt in der städtischen "Anschlussunterbringung" in der Rudolf-Diesel-Straße geweckt und so ihre Abschiebung nach Polen eingeleitet. Nicht nur angesichts dieses Vorgehens, sondern auch weil die Familie nach drei Jahren in Eppelheim als gut integriert galt, löste der Fall große Empörung in der Region und darüber hinaus aus. In den vergangenen Tagen überschlugen sich dann die Ereignisse, ehe für die Familie nun kurz vor Weihnachten ihr wohl größter Wunsch in Erfüllung ging.

Als das von Ehrenamtlichen der Eppelheimer Flüchtlingshilfe gesteuerte Auto am Nachmittag vor der früheren und nun wieder aktuellen Adresse der Familie stoppte, gab es kein Halten mehr: Salman, Salma und Sarah sprangen aus dem Fahrzeug und liefen freudestrahlend über den Hof in Richtung der Unterkunft. Die 34-jährige Mulaho wurde währenddessen von Freunden, Bekannten und Ehrenamtlichen umarmt. Neben den Mitgliedern der Flüchtlingshilfe empfingen auch Rechtsanwältin Fidan Kilic und Kai Enkler von der Stadtverwaltung die Familie.

"Herzlich willkommen bei uns", sagte der zuständige Sachbearbeiter Enkler bei der Übergabe der Schlüssel an Mulaho, "es ist alles okay mit Ihrer Wohnung". Für die Familie waren schon einige Geschenke abgegeben worden, unter anderem von Elternvertretern der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, wo Salman und Salma – bis zu ihrer plötzlichen Abschiebung – die erste und zweite Klasse besuchten. Salma, die Älteste, freue sich sehr auf die Schule und ihre Mitschüler, wie sie sagte. Ihr Bruder Salman packte gleich sein Geschenk aus. Und Sarah machte sich erst mal über einen kleinen Schokoweihnachtsmann her und sagte, dass sie sich auf die Rückkehr in den St. Elisabeth-Kindergarten freue. Mutter Mulaho sagte gegenüber der RNZ: "Ich bin glücklich, dass ich hierher zurückkommen durfte."

Schließlich war vor wenigen Wochen noch kaum daran zu denken. Rückblick: Die studierte Ökonomin Mulaho arbeitete in ihrer Heimat Somalia für eine Nicht-Regierungsorganisation, geriet ins Visier der Terrormiliz "al-Shabaab" und überlebte einen Bombenanschlag nur knapp. In der Folge flüchtete die Familie, die jüngste Tochter Sarah kam 2017 auf einer Zwischenstation in Kenia zur Welt. Mulahos Ehemann ging später zurück nach Somalia und hofft weiter darauf, nach Deutschland nachkommen zu dürfen. Über Umwege gelangten Mutter und Kinder 2018 nach Eppelheim. Dort fühlte man sich fortan wohl, alle lernten schnell die deutsche Sprache. Doch ihr Asylantrag wurde unter Verweis auf das "Dublin-Verfahren" abgelehnt: Sie hatten in Polen erstmals Boden der Europäischen Union (EU) betreten, weshalb sie dort Asyl beantragen müssten.

So wurden sie nun im November nach Warschau in ein Flüchtlingscamp "überstellt". Doch die Familie hielt es dort nicht aus, reiste illegal wieder nach Deutschland ein und kam nach zahlreichen Stationen in ganz Deutschland – und erst auf Veranlassung des Regierungspräsidiums Karlsruhe – nun zurück nach Eppelheim. Wie lange sie hier bleiben darf, weiß niemand. Die Flüchtlingshilfe will sich mit Rechtsanwältin Kilic im neuen Jahr an die Arbeit machen, um für einen langfristigen Verbleib der Familie zu sorgen ...