Region Heidelberg. (cm/luw/bmi/agdo) Das Coronavirus ist in Baden-Württemberg angekommen, das Robert-Koch-Institut rechnet auch im Südwesten mit weiteren Infektionen. Immer mehr Menschen versuchen sich möglichst gut gegen "Sars-CoV-2" zu schützen. Die RNZ hat in der Region rund um Heidelberg nachgefragt, wie sich die Vorsichtsmaßnahmen auswirken.

> Im Drogeriemarkt dm in Sandhausen sind seit Mittwochabend Desinfektionsmittel aller Art komplett ausverkauft. Egal ob Hygienetücher oder Desinfektionsspray, ob Großformat oder Kleinstpackung – alles Fehlanzeige. "Kaum haben wir neue Ware eingeräumt, ist sie auch gleich wieder weg", erzählt eine Verkäuferin. Dies sei nun schon rund eine Woche der Fall, ebenso in anderen dm-Filialien der Region rund um Heidelberg. Am heutigen Freitag soll neue Ware eintreffen – zumindest bestellt ist sie. Ob die Lieferanten ihr Sortiment vorrätig haben, sei fraglich, sagt die Verkäuferin...

> Im katholischen Kindergarten St. Augustinus in Dossenheim gibt es laut Erzieherin Selina Heß inzwischen die Anweisung, "bei Krankheiten schneller zu reagieren". Demnach werde Genaueres gerade in der Geschäftsleitung besprochen. "Wir sind angehalten, die Eltern von kranken Kindern noch eher anzurufen und darum zu bitten sie abzuholen" so Heß. Ansonsten laufe im Kindergarten aber "alles wie immer". Zudem achte das Personal ohnehin stets darauf, dass die Kinder regelmäßig und gründlich ihre Hände waschen.

> In Eppelheimer Apotheken sind Mundschutzmasken mit Filter schon seit mindestens einer Woche ausverkauft, wie etwa Apothekerin Barbara Martin von der Central-Apotheke berichtet. "Und wir kriegen auch keine mehr", sagt sie über erfolglose Nachbestellungen im Großhandel. Auch Hände-Desinfektionsmittel seien stark nachgefragt. "Aber das ist im Winter zur Grippe-Zeit immer so", erklärt Martin. Aus anderen Apotheken war gestern sogar zu hören, dass sie seit einigen Tagen keine Desinfektionsmittel für die Hände mehr hätten – hier sei "Nachschub" aber leichter zu beschaffen als zusätzliche Mundschutzmasken.

> In der katholischen Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen beeinflusst das Coronavirus derzeit nicht das Gemeindeleben. Pfarrer Arul Lourdu sagte, dass die Gottesdienste zu Beginn der Fastenzeit an Aschermittwoch sehr gut besucht gewesen seien. Auch bei der Eucharistie gebe es keine Änderungen: Die Gläubigen bekommen schon lange die Kommunion in die Hand gegeben. Nur auf besonderen Wunsch legt der Pfarrer die Hostie direkt auf die Zunge des Gläubigen. "Das wird aber ohnehin nur noch selten gewünscht", berichtet der Pfarrer, der nun auf Anweisungen der Kirchenleitung wartet und verstärkt betet: "Überall auf der Welt herrscht Panik und Angst", sagt Lourdu. "Ich sehe als Priester und Christ die Notwendigkeit, um die Gnade Gottes zu bitten."