Von Doris Weber

Dossenheim. Die derzeit mehrfach eingehenden Starkregenwarnungen würden zeigen, wie drängend das Thema sei, sagte Bürgermeister David Faulhaber. In öffentlicher Sitzung des Gemeinderats wurden die Ergebnisse der hydrologischen Untersuchung zum Thema "Gewässerschutz" vorgestellt. Man weiß jetzt, wo in der Gemeinde Überschwemmungen auftreten und warum. Mittels einstimmig beauftragter Machbarkeitsstudie soll die Fachfirma Wald+Corbe Schutzmaßnahmen erarbeiten. Für den verdolten Bereich des Mühlbachs erarbeitet das Ingenieurbüro Albrecht bereits Sanierungsvorschläge. Zudem nimmt man am Warnsystem "Noysee" teil.

Geld nimmt die Gemeinde schon für diese Vorbereitungen in die Hand. Die Machbarkeitsstudie wird maximal 50.000 Euro kosten. Der Sanierungsvorschlag für den verdolten Mühlbach zwischen Kirchstraße und Beethovenstraße wird zehn Prozent der anschließenden Sanierungssumme kosten. Die Teilnahme am Pegelwarnsystem kostet nach vorliegendem Angebot von Netze-BW 17.500 Euro. Die Summen sind in Anbetracht der Haushaltslage nennenswert, aber nichts im Vergleich zu dem, was am Ende auf die Gemeinde zukommen könnte. Die von Urban Ronecker (Wald+Corbe) grob skizzierten Möglichkeiten erreichen einen Betrag von bis zu mehr als zehn Millionen Euro. Diese würden bis zu 70 Prozent gefördert. Dennoch bliebe ein aus dem Gemeindesäckel zu finanzierender Millionenbetrag.

2016 hat es auch den Westen der Gemeinde erwischt. Foto: privat

Dass die Gemeinde tätig werden muss, schien unstrittig. Angesichts ausgetrockneter Kassen ließ die anstehende Finanzierungsaufgabe dennoch erschrecken. Mehrfach wurde von Prioritäten bei der Haushaltsaufstellung gesprochen. Frühestens 2025 würde mit der Großmaßnahme übrigens begonnen werden, so der Zeitplan. Die Zukunft im Blick ist man dennoch weit davon entfernt, mit belastbaren Zahlen hantieren zu können. Klarheit bringt auch hier die beauftragte Machbarkeitsstudie.

"Sorgenkind" ist der Mühlbach. Schwierig werden sich Entlastungsmaßnahmen außerhalb der Bebauung gestalten. Im Osten talaufwärts sind bei der Forsthütte Regenrückhaltebecken denkbar. Fallen diese kleiner aus als ideal wäre, sind weitere Schritte notwendig. Im nicht sanierten Bereich der Bachgasse ist eine Aufweitung der Verdolung sinnvoll. Der sanierte Bereich genügt zum Glück den Anforderungen. Im Westen könnte im Bereich der Jahnstraße und Boschstraße der Bachlauf ausgeweitet werden. Ein Entlastungskanal wäre ebenfalls erwünscht. Wie sich im erweiterten Gewerbegebiet ein Bypass darstellen lässt, ist zu prüfen.

Was sich simpel anhört, ist im Detail knifflig. So müssen Privateigentümer nach Gelände gefragt werden. Kilian Kilger (Grüne) erkundigte sich nach einer Kooperationspflicht. Mit der Platzfrage steht und fällt auch der (Aus-)Bau des Regenrückenhaltebeckens. Die möglichen Maßnahmen taugen einzeln oder gebündelt unterschiedlich gut, Überflutungen bei Starkregenereignissen zu verhindern.

Gut ist: "Zumindest im Ortskern gibt es keine unüberwindbaren Engstellen, sodass in die eigentliche Bachsanierung eingestiegen werden kann", fasst die Sitzungsunterlage ein wichtiges Ergebnis zusammen. Das Büro Albrecht wird sich um die Sanierung der Verdolung zwischen Kirch- und Beethovenstraße kümmern. Die seit Jahren offen gehaltenen Bereiche der Kreuzung von Friedrich-, Bahnhof-, und Hauptstraße sowie "Mühlbrücke" können geschlossen werden. Stefan Ambiel (Büro Albrecht) wird nach Anregung eines Bürgers auch die Sichtbarmachung des Bachlaufs beim Raiffeisenplatz prüfen. Bleibt das Frühwarnsystem: Durch vier Sensoren werden künftig zeitnah ansteigende Pegel erkannt und gemeldet, woraus dann weitere Schritte abgeleitet werden.