Von Doris Weber

Dossenheim. "Heute werden wir zusammen Zukunftsorte entdecken." So beginnt die "Nachhaltige Stadtrallye". Sie wurde im Rahmen der noch bis 25. September stattfindenden bundesweiten "fairen Woche" für die Metropolregion Rhein-Neckar gestaltet und führt mithilfe der Handy-App "Actionbound" auf eine 60- bis 90-minütige Schnitzeljagd durch Dossenheim. Mit der App kann jedermann digital geführte Schnitzeljagden und Rallyes erstellen. Die Stationen der Dossenheimer Stadtrallye beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit, fairem Handel und dem sogenannten guten Leben. Bei einem Pressegespräch im Rathaus stellten Bürgermeister David Faulhaber zusammen mit Vertretern des Steuerungskreises "Fairtrade Town" die Aktion vor.

Für die Aktion hat sich Dossenheim mit fünf anderen Kommunen zusammengetan und gemeinsam mit dem "Eine-Welt-Zentrum Heidelberg" die Tour entwickelt. Sie orientiert sich am Motto "Fair statt mehr" der fairen Woche, die wiederum an das zwölfte Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen "Nachhaltiger Konsum und Produktion" angelehnt ist. Die Struktur der Rallye ist in allen Kommunen gleich. Sie beginnt stets mit der Frage an die Teilnehmer, was für sie "gutes Leben" sei. Man beantwort die Frage durch eine Notiz, nimmt ein Foto von sich auf und los geht die Schnitzeljagd.

Deren Stationen sind ortsspezifisch verschiedenen, erklärte Ulf Baus, Sprecher des Steuerungskreises. An jeder werden die Teilnehmer angeregt, bewusst darüber nachzudenken, wie und wo Nachhaltigkeit lokal im Alltag stattfinden kann. Der Kauf fair gehandelter Produkte sei ein Aspekt, es gehe aber auch um Regionalität und den Verzicht aufs Wegwerfen zugunsten einer möglichen Reparatur. "Schneiderei" sei hier zum Beispiel ein Stichwort. Auch das Prinzip "Buen Vivir" – spanisch für "gutes Leben" - wird bei der Stadtrallye berücksichtigt. Unter diesem Motto orientiere man laut Baus in Südamerika das Wirtschaften schon lange am Gleichgewicht von Mensch und Natur. "Hier ist das noch nicht so richtig angekommen", fand er.

Die Bergstraßengemeinde will das ändern. So ist die Actionbound-Rallye Teil ihrer Bewerbung um den Titel "Fairtrade Town". Fairer Handel stehe schon seit Jahren auf der Agenda der Gemeinde, sagte Bürgermeister Faulhaber. Der Peru-Kreis der katholischen Pfarrgemeinde St. Pankratius eröffnete einst den Eine Welt Laden "Brücke". Andere in der Gemeinde verkaufen ebenfalls schon lange Zeit fair gehandelte Produkte.

Derlei Engagement leuchtete in verschiedenen Bereichen zuletzt verstärkt auf und wurde jetzt im Steuerungskreis gebündelt. Mitglied ist auch Faulhaber. Das sei nicht selbstverständlich, so Ulf Baus. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung unterstützen das Vorhaben ebenfalls. Sandra Flory, Mitarbeiterin der Kämmerei, ist für das Projekt verantwortlich. "Die Mitarbeiter freuen sich darauf", erzählte sie. Eine Gruppe wolle an der Rallye im Rahmen einer aktiven Mittagspause teilnehmen.

Zu gewinnen gibt es auch etwas. Während des Rundgangs hört man über den Smartphone-Lautsprecher Münzen in ein digitales Sparschwein fallen. Diese können am Ende eingelöst werden. "Für Kinder ist das toll, wenn’s rappelt", meinte Baus. Für die digitale "nachhaltige Stadtrallye" braucht man etwas Zeit, ein Smartphone und die Actionbound-App. Wer nicht über mobile Daten verfügt, kann sich die Tour vorab herunterladen. Sie beginnt vor der Grünanlage neben der Friedhofsauffahrt am Rathausplatz.