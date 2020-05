Dossenheim. (luw) In der Nacht auf den gestrigen Maifeiertag ist in der Bergstraße ein parkendes Auto ausgebrannt. Zur Brandursache wollte die Polizei gestern auf RNZ-Anfrage noch nichts sagen. Bekannt ist lediglich, dass bereits vor dem Feuerwehreinsatz eine Scheibe des Mercedes eingeschlagen worden war. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

"Um 3.54 Uhr wurden wir alarmiert", berichtete Feuerwehrkommandant Stefan Wieder auf Nachfrage. "Weil die Lage anfangs noch unklar war und auch von mehreren Knallgeräuschen berichtet wurde, sind wir mit dem gesamten Löschzug ausgerückt." Als die 20 Kameraden mit fünf Fahrzeugen an dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße in Dossenheims Norden ankamen, versuchten laut Wieder bereits Anwohner, mit "Handfeuerlöschern" den Brand einzudämmen. "Das ist auch gelungen, weil das Feuer nicht auf angrenzende Autos übergegriffen hat", lobte Wieder das Handeln der Bürger. Schnell hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Anschließend kontrollierten sie mit technischen Geräten in angrenzenden Wohnhäusern, ob dort Rauch etwa durch offene Fenster eingedrungen war. "Das war aber zum Glück nicht der Fall", so Wieder.

Polizeisprecher Michael Klump sagte gegenüber der RNZ, dass jede Angabe zur möglichen Brandursache momentan noch "verfrüht" wäre: "Die Ermittlungen wurden gerade erst aufgenommen." Er erklärte auf Nachfrage, dass die Kripo "nicht notwendigerweise" bei jedem Fahrzeugbrand ermittle. Kommandant Wieder erklärte, dass es "ein bisschen untypisch" sei, wenn ein Auto "mitten in der Nacht" anfange zu brennen.

Übrigens meldete die Polizei nur knapp drei Kilometer weiter, in der Schriesheimer Kirchstraße, Vandalismus an mindestens sieben geparkten Fahrzeugen: Etwa drei Stunden vor dem Brand hatten Unbekannte unter anderem eine Topfpflanze auf eine Motorhaube geworfen. Klump sagte über einen möglichen Zusammenhang: "Wir ziehen dies in Betracht."

Nun bittet die Polizei um die Hilfe möglicher Zeugen: Hinweise werden unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 erbeten.

Dossenheim. (pol/mare) Ein Mercedes ist in den frühen Morgenstunden des 1. Mai ausgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Das teilen die Beamten mit.

Polizei und Feuerwehr wurde am frühen Freitagmorgen der Brand eines Fahrzeugs in Dossenheim gemeldet. Ein Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Bergstraße abgestellt war, war kurz nach vier Uhr aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr Dossenheim den Brand rasch löschen konnte, brannte der Innenraum des Mercedes vollständig aus. Durch die Flammen wurden zwei weitere, in der Nähe abgestellte Fahrzeuge, leicht beschädigt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass an dem Mercedes offenbar zuvor eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen worden war.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.