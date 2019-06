Von Doris Weber

Dossenheim. Auf dem Raiffeisenplatz und auf der Fläche des früheren Möbelhauses direkt daneben entsteht neuer Wohnraum. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung zwei Bauanträgen für Mehrfamilienhäuser zugestimmt. Da die Grundstücke aber jeweils andere Eigentümer haben, war das Vorhaben getrennt zu behandeln.

An der Beethovenstraße, wo jetzt noch das Möbelhaus steht, sollen vier Häuser errichtet werden. Sie bieten laut Plänen Platz für 23 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss. Dieses Vorhaben befürwortete der Gemeinderat bei einer Enthaltung. Die Zustimmung zum Vorhaben an der Richard-Wagner-Straße erfolgte einstimmig. Dort sollen in zwei Mehrfamilienhäusern 16 neue Wohnungen entstehen.

Da die Gesamtfläche im bisherigen Sanierungsgebiet liegt, war von Anfang an LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH mit im Planungsboot. Diese wurde in der Sitzung vertreten durch Stadtplanerin Julia Schütz. Sie sprach von einem entstehenden Quartier, bei dem es gelungen sei, trotz zweier Bauherren Ähnliches aber nicht dasselbe zu schaffen. Ein gemeinsam beauftragtes Architektenbüro hatte die Planung übernommen.

Wie von den Gemeinderäten allgemein zu hören war, setzte das Architekturbüro die Wünsche der Kommunalpolitiker gelungen um. Es ging um Fassadengliederung, Höhen, Begrünung und Spielplatz sowie den Einbau von Fahrstühlen. Der Freiraum zwischen den Grundstücken soll naturnah gestaltet werden und als Puffer wirken. So können laut Schütz "Wohnungen mit hoher Qualität" entstehen.

"Es freut mich, dass es auf diesem Platz weitergeht", eröffnete Alexander Willwert (CDU) den Reigen der durchweg positiven Stellungnahmen. Er freue sich auf das dort entstehende Grün, das am nahen Bahnhofsplatz fehle. Eugen Reinhard (FDP) sprach von einer jetzt "runden Sache", nachdem die ersten Pläne eher einen "kasernenartigen Eindruck" hinterlassen hätten. Eine "wesentliche Verbesserung" attestierte auch Friedeger Stierle (Grüne) dem Vorhaben. Jochen Matenaer (SPD) sah die Gebäude in die Nachbarschaftsbebauung eingefügt. Er sprach weiter vom Genossenschaftsgedanken, der dem Bauherrn, die Heidelberger Volksbank, eigen sein müsste. "Normale Mietpreise" wären vielleicht ein guter Werbeeffekt, so Matenaer.

Nach großem Lob wunderte sich Cornelia Wesch (FW) über "Doppelparker" in einer der beiden Tiefgaragen und den Wegfall der "Krüppelwalmdächer". Doppelparker seien in den Plänen von Anfang an dargestellt gewesen und würden nach Ansicht des Eigentümers angenommen werden, antwortete Schütz. Das "Gesamtbild des Quartiers" gehe verloren, erklärte sie die Entscheidung zur Dachform.

Bürgermeister David Faulhaber leitete den Tagesordnungspunkt ein, indem er insbesondere auf den mit der Bebauung einhergehenden Verlust der 55 Parkplätze einging. Dieser werde teilweise kompensiert. Auf dem privaten Grund entstünden einige öffentliche Parkplätze. Die Gemeinde habe überdies von der MVV Gelände erworben und werde weitere 14 Stellplätze schaffen. Die zukünftigen Bewohner werden in zwei Tiefgaragen mit 29 und 16 Stellplätzen parken. Die Zufahrt erfolgt über die Richard-Wagner-Straße beziehungsweise über die Beethovenstraße. Beide Zufahrten sind am südlichen Ende der Grundstücksgrenzen platziert.