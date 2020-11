In einigen Teilen der Bergstraßengemeinde – so wie hier in der Bahnhofstraße – funkelt es schon vor der Adventszeit. Foto: Alex

Dossenheim. (bmi) Die Mitarbeiter der Bauhöfe und Technischen Betriebe in der Region rund um Heidelberg waren in den vergangenen Wochen besonders fleißig. Schließlich steht so langsam aber sicher die Weihnachtszeit vor der Tür. Und so wurden und werden die Städte und Gemeinden allerorts gerade herausgeputzt und geschmückt, damit es pünktlich zum ersten Advent am kommenden Sonntag feierlich funkelt und leuchtet.

In Dossenheim ist es schon seit ein paar Tagen soweit: In der Bahnhofstraße, Schwabenheimer Straße und Friedrichstraße ist die Weihnachtsbeleuchtung nicht nur schon montiert, sondern leuchtet auch bereits an jedem Abend. Ist man an der Bergstraße besonders ungeduldig, gehen dort die Uhren anders?

Nein, das Dossenheimer "Einleuchten" hat rein praktische, organisatorische Gründe, wie Bürgermeister David Faulhaber erklärt: "Unsere Bauhofmitarbeiter sind seit mehreren Tagen im ganzen Ort mit einem gemieteten Hubwagen unterwegs, um bald für Weihnachtsstimmung zu sorgen." So werden allein über 20 Bäume entsprechend mit Lichterketten und weiterem Schmuck bestückt. Die Weihnachtsleuchten rund um die Straßen am Rathausplatz sind bereits angebracht – und an die Straßenbeleuchtung gekoppelt. Sie gehen damit also bereits jetzt automatisch jeden Abend mit den Laternen an – daher dürfen sich Anwohner über eine festliche Beleuchtung schon vor der Adventszeit freuen.

"Im Laufe dieser Woche sind dann unter anderem noch der Rathaus- und Bahnhofsplatz dran", so der Bürgermeister. Pünktlich zum ersten Advent ist alles installiert, dann leuchtet ganz Dossenheim – und dann auch die ganze Region rund um Heidelberg.