Dossenheim. (dw) Am 30. Tag als neuer Bürgermeister von Dossenheim leitete David Faulhaber erstmals eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats. Als Besucher hatte er schon zuvor mehrmals an Sitzungen des Gremiums im Rathaus teilgenommen. Am Dienstagabend saß er erstmals am zentralen Platz im gemeinderätlichen Rund in der Rolle des Sitzungsleiters. Die Verantwortung nahm er ohne erkennbare Unsicherheit oder Nervosität an. Seine Sitzungsleitung war ruhig und besonnen, zuhörend und moderierend, dennoch eindeutig und straff.

Die vier Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung und fast alle Gemeinderäte waren zu seiner Premiere anwesend. Es fehlten einzig Cornelia Wesch und Elisabeth Schröder (beide Freie Wähler). Im Publikum saßen einige Anwärter auf einen Sitz im Gemeinderat.

Zu keinem Zeitpunkt ließ sich Faulhaber aus der Ruhe bringen, obwohl es zu mindestens einer nicht ganz einfachen Situation gekommen war. Bemerkenswert. Eine aufkeimende Diskussion, die zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle nicht mehr zu führen war, beendete er, indem er die Abstimmung ankündigte. Freilich zum Verdruss derjenigen, die als Gegner einen darin enthaltenen Aspekt gerne diskutiert und damit erkennbar gemacht hätten. Also Grüne und Freie Wähler. Es ging ihnen um die Verpachtung von öffentlichem Grün an einen Dienstleister zur Anlage von Parkplätzen im Bereich der von Gehart-Hauptmann-Straße sowie Bosch- und Konrad-Adenauer-Straße gebildeten Kreuzung. Die Entscheidung war mehrmals seit Juni 2018 nicht-öffentlich diskutiert und mehrheitlich gefasst worden. Diese Nutzungsänderung war jetzt in eine Änderung des Bebauungsplans "West" ebenso wie ein neues Baufenster eingebettet worden.

Einmal äußerte Faulhaber seine "persönliche Meinung" und leitete damit den folgenden Tagesordnungspunkt ein: Er befürwortete die Wiederherstellung der maroden Holzbrücke zur Ruine Schauenburg als Wahrzeichen und in Anerkennung des dort geleisteten ehrenamtlichen Engagements.

Eingangs hatte sich Faulhaber bedankt für die Art und Weise, wie er und seine Familie willkommen geheißen wurden. Dass seine erste Sitzungsleitung ausgerechnet auf den Abend der Walpurgisnacht fiel, sei kein Nachteil.

Seit dieser Sitzung darf David Faulhaber im Übrigen auch Ehen schließen. Gleich nach der Eröffnung und der Möglichkeit für Bürger, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben, überließ er den gerade eingenommenen Platz seiner ersten Stellvertreterin Julia Philippi (CDU). Sie leitete den Tagesordnungspunkt, mit dem Faulhaber zum "Eheschließungsstandesbeamten für den Standesamtsbezirk Dossenheim" einstimmig bestellt wurde. "Auf dass Sie viele glückliche Ehen schließen", händigte Philippi ihm die Urkunde aus. Es wurde applaudiert.