Vorübergehend gefangen: Dieser Biber hatte sich an einem Gartenteich eingenistet und dort bereits mehrere Pflanzen angefressen. Nun wurde er an den Neckar gebracht. Foto: Reidinger

Dossenheim. (luw) Da staunte Familie Hotz nicht schlecht: Ein Biber hatte sich an ihrem Gartenteich eingenistet. Weil sich der Nager auf dem Grundstück in den "Maßenäckern" im Westen der Bergstraßengemeinde offenbar wohlfühlte und zunehmend Schäden anrichtete, musste er nun eingefangen und umgesiedelt werden.

Vermutlich war das Tier in der Hitze der vergangenen Tage auf der Suche nach einem dauerhaften Unterschlupf samt Abkühlung dort gestrandet. Nun wurde es am Neckar unterhalb der Schwabenheimer Schleuse ausgesetzt – in der Hoffnung, dass es dort heimisch wird. Denn wie viele seiner Artgenossen in der Region hat wohl auch dieser Biber Probleme, ein eigenes Revier zu finden (siehe Hintergrund).

Biber in Dossenheim gefangen Kamera: Dominik Reidinger / Redaktion: Lukas Werthenbach / Produktion: Reinhard Lask

Hintergrund > Als "erster Biber Dossenheims" wurde "Justin" vor gut drei Jahren am Humpelsgraben [+] Lesen Sie mehr > Als "erster Biber Dossenheims" wurde "Justin" vor gut drei Jahren am Humpelsgraben heimisch. Wie damals berichtet, tauften Rathausmitarbeiter das Tier auf diesen Namen in Anlehnung an den kanadischen Popsänger Justin Bieber. Das Tier Justin hatte Aufsehen erregt, weil es seinen Damm an einer sensiblen Stelle des für Hochwasserschutz wichtigen Humpelsgrabens gebaut hatte. So wurde auf Rat des Biberbeauftragten Weinhold zusammen mit dem Bauhof eine "Dammdrainage" eingebaut, die einen Teil des angestauten Wassers ablaufen ließ. Heute vermutet Weinhold, dass Justin vor einigen Monaten überfahren wurde. Ein toter Biber sei auf einer nahe gelegenen Straße gefunden worden und Justins Revier seither verwaist. Ob es eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen Justin und dem Biber aus dem Garten der Familie Hotz gibt, ist nicht bekannt. (luw)

[-] Weniger anzeigen

"Ich dachte abends schon, dass was nicht stimmt, weil an meinem Teich Schilf abgefressen war", erzählt Anwohner Herbert Hotz gegenüber der RNZ. Am nächsten Tag habe ihn sein Nachbar Rolf Reidinger dann auf den ungewöhnlichen Besucher aufmerksam gemacht: "Da schwimmt ein Biber im Teich." Die Naturschützer des örtlichen BUND vermittelten daraufhin den Kontakt zu Ulrich Weinhold, den Biberbeauftragten des "Instituts für Faunistik" in Heiligkreuzsteinach.

"Wir wollten erst mal warten, ob er an dem Teich bleibt", erzählt Weinhold auf Anfrage. Hotz berichtet, dass sich der Biber zunehmend an Bäumen und anderen Pflanzen in seinem Garten zu schaffen machte. Also kam Biber-Profi Weinhold zwei Tage später mit Kescher und Käfig vorbei. Er "fischte" den Nager fachmännisch aus dem Teich, setzte ihn in einen Käfig und ließ ihn unterhalb der Schwabenheimer Schleuse am Altneckar frei.

"Dieser Kamerad ist ein klassischer Wanderbiber", erklärt Weinhold mit Blick auf eine Eigenschaft dieser Tiere, die aus menschlicher Sicht furchtbar klingt: "Die Jungtiere müssen das Revier ihrer Eltern spätestens im Alter von zwei Jahren verlassen und sich etwas Neues suchen. Die werden wirklich daheim rausgeschmissen." Dabei komme es mitunter auch zu Kämpfen, darauf folge die oft sehr weite Wanderschaft über zehn Kilometer und mehr. Auch das am Teich gestrandete Tier habe Bisswunden gehabt, berichtet der Biologe. "Das könnte auch von einem Artgenossen stammen, dem er unterwegs begegnet ist." Biber seien "sehr territorial" und würden ihr Revier entsprechend verteidigen. Und weil der Biberbestand in der Region seit einigen Jahren stark gewachsen sei, gebe es aktuell sehr viele dieser "Wanderbiber" auf der Suche nach einem geeigneten Unterschlupf, erklärt Weinhold.

Über die Herkunft des "Dossenheimer Bibers" lässt sich dem Experten zufolge nur spekulieren: "Wanderbiber gehen nicht zwangsläufig nur an Gewässern entlang." So stamme der jüngst umgesiedelte "Kamerad" eventuell vom Neckar oder vom Rombach und sei dann irgendwo "scharf links abgebogen". Auf Wanderschaft durchs offene Feld bei hochsommerlicher Hitze sei ihm dann der – für Biber eigentlich zu kleine – Gartenteich wohl gerade recht gekommen. "Und der trägt ja dabei auch noch immer einen dicken Pelzmantel", ergänzt Weinhold.