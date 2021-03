Dossenheim. (bmi) Körper an Körper und Körper lagen sie zusammengekuschelt am Zaun und bibberten im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben: In diesem hilflosen Zustand haben die Dossenheimer Feuerwehr und die Berufstierrettung Rhein-Neckar drei Frischlinge am Freitag gegen 13 Uhr in der Schauenburgstraße aufgefunden. "Sie waren komplett unterkühlt, haben gezittert und waren total verängstigt", berichtete Michael Sehr, Leiter der Berufstierrettung Rhein-Neckar.

Wie kommen wir an das tierische Trio heran? So lautete das nächste Problem der Retter. Schließlich lagen die drei weiblichen Jungtiere auf sehr schwer zugänglichem Terrain. An die Straße grenzt nämlich der extrem steile Schotterhang des ehemaligen Steinbruchs Vatter. Um den dort immer wieder herunterrollenden Steinen Herr zu werden, hat die Gemeinde dort vor einigen Jahren einen Zaun gesetzt, wie Feuerwehrkommandant Stefan Wieder auf RNZ-Nachfrage erzählt.

Nur waren diesmal offenbar keine Findlinge, sondern Frischlinge im Geröll heruntergekullert. "Sie müssen dort schon längere Zeit verbracht haben und hatten keine Kraft mehr, sich dort fortzubewegen", erzählt Sehr. Damit die Berufstierrettung die Jungtiere versorgen konnte, musste also ein Zaunelement demontiert werden. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Anwohner, selbst Feuerwehrmann in Dossenheim, mit seinem Akkuschrauber ganze Arbeit geleistet. "Er hatte geschwind sechs Schrauben gelöst, den Zaun ausgehängt und alles erledigt", schilderte Kommandant Wieder stolz. Kurios: An fast identischer Stelle hatte derselbe Feuerwehrmann vor knapp einem Jahr den Brand eines historischen Fahrzeugs größtenteils gelöscht.

Während also die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften angerückte Wehr quasi arbeitslos war, ging nun die Arbeit für die mit zwei Autos aus der Pfalz angefahrene Tierrettung erst los. "Die drei Frischlinge waren ganz schwach und daher leicht einzufangen", erzählt Sehr. Sie kamen deshalb gleich in den Inkubator, ein Wärme spendender Brutschrank. "Danach ging es schon besser", Die drei Wildschweine waren wohl gerade erst zwei, drei Tage alt. "Die Nabelschnur war noch dran", so der Einsatzleiter der Tierrettung. Sie sind nun in der Obhut eines Jägers in Hirschberg, der die drei Mädchen aufpäppelt und später wieder auswildert. "Eine Rückführung zur Mutter war nicht möglich", erklärt Sehr. Man hätte die Frischlinge zwar unter sehr hohem Personalaufwand hoch in Richtung Steinbruch bringen können. "Dort hätten sie aber nicht gewusst wohin und wären wohl wieder runtergekullert."