Moderne Technik auf dem Dach: Dieses Aufnahmefahrzeug ist derzeit in der Region unterwegs. Foto: privat

Region Heidelberg. (cm) Noch bis zum 30. November ist ein seltsames Fahrzeug in mehreren Orten der Region rund um Heidelberg unterwegs. Das Auto ist mit Kameras und Laserscannern auf dem Dach ausgestattet und wurde vielleicht schon gesichtet. Es handelt sich dabei nicht um ein Fahrzeug der Internetsuchmaschine Google, die schon vor einigen Jahren für ihren Dienst "Google Maps" Straßenaufnahmen in der Region machte.

Nein, es ist die Firma Cyclomedia, die im Auftrag des Stromnetzbetreibers Süwag Aufnahmefahrten durchführt. Dabei werden digitale Straßenbeleuchtungspläne erstellt, die dem Netzbetreiber präzise Daten liefern und Arbeitsabläufe beschleunigen sollen - zum Beispiel bei der Planung der Umrüstung auf die stromsparende LED-Technik oder für Wartungs- und Reparatureinsätze.

Bereits im Jahr 2016 hat die Firma deshalb im Auftrag der Süwag deren Netzgebiet befahren. Da sich sowohl das Stadtbild als auch die Technik rund um die digitalen Straßenpläne ständig ändern, müssen die vorliegenden Daten und Panoramabilder nach Angaben der Süwag nun aktualisiert werden. Dafür wird das Netzgebiet seit dem 12. November erneut befahren. Laut Süwag-Sprecher Marcus Heckler ist das Spezialfahrzeug in Bammental, Gaiberg, Leimen, Lobbach, Mauer, Meckesheim, Neckargemünd, Spechbach und Wiesenbach sowie im Kraichgau in Epfenbach, Eschelbronn und Neidenstein unterwegs.

Als Mitglied im Verein "Selbstregulierung der Informationswirtschaft" unterliegt die Firma laut Süwag dem Datenschutzkodex für Geoinformationsdienste. Aus datenschutzrechtlichen Gründen würden daher Gesichter und Autokennzeichen unkenntlich gemacht. Die Nutzung der Bilddaten diene ausschließlich internen Zwecken, sodass keine Veröffentlichung erfolge. Im Vorfeld seien die Kommunen informiert worden.

Die Firma mit Sitz in Wetzlar ist Spezialist für 360-Grad-Panoramabilder mit hoher Genauigkeit. Jede Aufnahme enthält Angaben über den Ort, die Himmelsrichtung und die Uhrzeit. Das Unternehmen hat laut Süwag über 30 Jahre Erfahrung in der Erstellung von Umgebungsaufnahmen und zählt bereits Städte wie New York, Amsterdam oder Köln zu seinen Kunden.