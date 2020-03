In den verkürzten öffentlichen Sitzungen in Neckargemünd stehen die Stühle für Zuschauer weiter auseinander als sonst. F.: Moll

Region Heidelberg. (aham/bmi/cm/lew/ luw) Die Coronakrise stellt die kommunalen Verwaltungen vor viele Hürden. Dabei drängt sich auch die Frage auf, ob und wie die Gemeinderäte tagen. Können noch Beschlüsse gefasst werden? Und wie wird die Öffentlichkeit dieser Entscheidungen gewahrt? Die RNZ hat sich dazu bei den Rathäusern der Region umgehört.

> In Bammental sind alle Sitzungen des Gemeinderats sowie der weiteren Gremien bis zum 19. April abgesagt. "Wie alle müssen wir auch als Gemeinderat unter den eingeschränkten Bedingungen leben und arbeiten", sagt Bürgermeister Holger Karl. An öffentlichen Sitzungen ausfallen muss zunächst aber nur diejenige des Verwaltungsausschusses am 1. April.

Die Zusammenkunft des Technischen Ausschusses vor einer Woche wurde noch im Rathaussaal durchgezogen, die des Gemeinderats einen Tag später schon nicht mehr. Zwei dringende Aufträge für den Neubau der Kindertagesstätte in der Schwimmbadstraße – Rohbau und Aufzug – habe man im elektronischen Umlaufverfahren abgestimmt und vergeben, den Rest der Themen vertagt. "Das ist für so einen Ausnahmefall wie diesen ein probates Mittel", erklärt Karl. Bei einer Auftragsvergabe für ein bereits laufendes Bauprojekt müsse nicht zwingend eine Diskussion erfolgen. Er betont: "Alle Entscheidungen, die eine öffentliche Beteiligung bedingen, müssen warten, bis es die Lage wieder zulässt, dass wir öffentlich tagen können."

> In Eppelheim saß Bürgermeisterin Patricia Rebmann zuletzt allein am Ratstisch. Die Gemeinderäte waren der Sitzung einfach ferngeblieben – entschuldigt wohlgemerkt –, da die Zusammenkunft trotz Coronakrise nicht abgesagt werden durfte. Dies stelle die Gemeinde aber nicht vor Probleme, betont Bürgermeisterin Rebmann: "Alle Beschlüsse sind aufschiebbar." Dazu zähle selbst der Haushalt, der eigentlich hätte verabschiedet werden sollen. Eine Beschlussfassung auf anderem Wege sei nicht geplant. Die nächste Sitzung ist am 20. April vorgesehen, zu dieser soll ganz normal eingeladen werden. Sie muss dann die gleiche Tagesordnung haben wie die ausgefallene März-Sitzung, erklärt die Rathauschefin: "Der Gemeinderat kann dann immer noch die Tagesordnung verkürzen."

> In Meckesheim ist die März-Sitzung des Gemeinderats abgesagt worden. Bürgermeister Maik Brandt bemerkt aber, dass es hierfür keine eindeutige Rechtslage gebe. Die Durchführung einer Gemeinderatssitzung stehe "im pflichtgemäßen Ermessen jeder einzelnen Gemeinde". Brandt skizziert drei Szenarien. Erstes Szenario: Die Sitzung findet unter Sicherheitsauflagen statt, was dann angebracht sei, wenn die Verabschiedung des Haushalts auf der Tagesordnung stehe. Diese Entscheidung könne man, so Brandt, "definitiv nicht im Umlaufverfahren oder per Eilentscheidung treffen". Zudem verlange eine Haushaltsverabschiedung "unabdingbar die Beteiligung der Öffentlichkeit". Zweites Szenario: Seien die zu behandelnden Themen "einfach gelagert", böte sich ein Umlaufverfahren an. Brandt bemängelt allerdings, dass die Öffentlichkeit dabei außen vor bleibt. Zudem benötige ein solches Umlaufverfahren eine absolute Einstimmigkeit. Drittes Szenario: Der Bürgermeister treffe mit oder ohne Einbeziehung der Fraktionen Eilentscheidungen, wenn eine Zusammenkunft nicht möglich erscheine. "Diese Maßnahme wird vom Kommunalrechtsamt toleriert, kann aber keine dauerhafte Lösung sein", sagt Brandt.

Auch in der Region rund um Heidelberg befinden sich die Rathäuser derzeit im Krisenmodus. Foto: Frenzel

Nach sorgfältiger Abwägung habe er sich dazu entschieden, die für den vergangenen Mittwoch geplante Sitzung mit Ausnahme von drei Eilentscheidungen komplett abzusagen. Zu allen Eilentscheidungen hätten bereits Grundsatzbeschlüsse aus der Vergangenheit vorgelegen, was die getroffenen Entscheidungen unstrittig erscheinen ließ. Brandt betont, dass er von allen Fraktionsvorsitzenden eine Rückmeldung über das Meinungsbild innerhalb ihrer Fraktionen eingeholt habe. Alle hätten das Eilentscheidungsverfahren durch den Bürgermeister ebenso wie die Vorschläge der Verwaltung befürwortet. Die Eilentscheidungen sollen in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung bekannt gegeben werden.

Videokonferenzen, wie sie auch andernorts diskutiert werden, seien laut Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises schwer vorstellbar, da "dieses Verfahren die Öffentlichkeit grundsätzlich nicht ersetzt", meint Brandt. Keines der von ihm dargestellten Szenarien könne den persönlichen Austausch ersetzen. Sein Ziel sei es, im April wieder eine öffentliche Gemeinderatssitzung – unter Sicherheitsauflagen – durchzuführen. Ein möglicher Tagungsort könnte die Auwiesenhalle sein.

> In Neckargemünd finden die Sitzungen des Gemeinderates und des Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr weiterhin statt – allerdings nur dann, wenn notwendige Entscheidungen anstehen, die den jeweiligen Gremien vorbehalten sind. "Die Verwaltung nutzt den in der Hauptsatzung gewährten Entscheidungsrahmen aus", teilt Stadtsprecherin Petra Polte mit."Alle nicht zwingend erforderlichen Tagesordnungspunkte werden aufgeschoben." Sonstige Sitzungen wie des Partnerschafts- und des Hauptausschusses finden derzeit nicht statt. "Die Sitzungsdauer wird also möglichst kurz gehalten, wie es auch schon in der letzten Gemeinderatssitzung gemacht wurde", so Polte.

Alle Gemeinderäte seien zu den Sitzungen eingeladen, aber die Fraktionen würden sich untereinander absprechen, wer kommt. "Vor allem den Älteren gegenüber wird Rücksicht geübt", so Polte. "Wenn nur ein Teil des Gremiums kommt, ist es möglich, dass die Teilnehmer auf Lücke sitzen können." Wie immer würden die Sitzungen vorweg mit den Fraktionsvorsitzenden besprochen und es werde abgeklärt, dass nach Möglichkeit von jeder Fraktion jemand kommt. Vorgeschrieben sei dies aber kommunalrechtlich nicht. Die Stühle für die Zuschauer werden in einem größeren Abstand aufgestellt. Bei diesen Kurzsitzungen erwarte man aber kaum Zuhörer.

In einem schriftlichen Umlaufverfahren werden und dürfen auch nur Themen behandelt werden, die überhaupt keiner Diskussion bedürfen. Das sei in der Praxis fast nie gegeben, denn bei den unverzichtbar wichtigen Themen gibt es fast immer Diskussionsbedarf.

> In Leimen hatte die Stadtspitze die reguläre März-Sitzung des Gemeinderats, wie bereits berichtet, durch ein elektronisches Umlaufverfahren ersetzt – mit deutlich abgespecktem Themenpaket. Wie Stadtsprecher Ullrich auf Nachfrage mitteilte, gingen keine Widersprüche ein. Die Einrichtung einer Erhebungsstelle für den Zensus 2021 sowie zwei Ausschreibungen für Baumaßnahmen gelten somit als beschlossen.

> In Sandhausen finden ebenfalls vorerst keine Sitzungen von Gemeinderat oder Ausschüssen statt. Bürgermeister Georg Kletti erklärt, dass per "Umlaufverfahren" für die am gestrigen Montag, 30. März, vorgesehene Sitzung all jene Entscheidungen getroffen werden sollen, "die keinen Aufschub dulden". So etwa eine Auftragsvergabe für die energetische Sanierung des Friedrich-Ebert-Gymnasiums. Zur Frage der Öffentlichkeit verweist Kletti lediglich an das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Auf eine entsprechende Anfrage der RNZ erklärt Landratsamtssprecherin Silke Hartmann, dass das elektronische Umlaufverfahren "einen Konsens des Gemeinderats" erfordere und "im Kommunalrecht nicht definiert" sei. Die Initiative dazu gehe "im Regelfall" aus der Mitte des Gemeinderats hervor. "Nach herrschender Meinung bewegt sich dies im rechtlichen Rahmen", so Hartmann.

> In Nußloch holt die Verwaltung am Mittwoch, 1. April, die ursprünglich für den 18. März angesetzte Gemeinderatssitzung nach. Diese findet um 18 Uhr in der Festhalle statt, wie Hauptamtsleiter Christian Laier bestätigt: "Dort können wir die Regeln zu Desinfektion und Abstand problemlos einhalten." Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen vornehmlich Themen aus dem Baubereich – Neubauten von Häusern und Errichtungen von Dachgauben. Hier sei der Fristen wegen Eile geboten, so Laier. Dafür fällt die ebenfalls für Mittwoch angesetzte Sitzung des Technische Ausschusses aus. Im Anschluss tagt der Gemeinderat nicht-öffentlich zu weiteren dringenden Entscheidungen.