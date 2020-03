Mit Mundschutz in der Mensa: Justin Yin (v.l.) und Lucca Güldner finden es wichtig, in diesen Zeiten außerhalb der eigenen vier Wände eine Maske zu tragen. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Bammental. Auch das Kurpfalz-Internat ist seit der Schließung aller Schulen wegen der Corona-Krise verwaist – zumindest fast. Zwei der rund 170 Schüler haben ihre Heimreise nicht angetreten: Der Chinese Justin Yin und Lucca Güldner aus der Schweiz wohnen weiterhin in der Elsenztalgemeinde. Sie befürchteten eine Quarantäne-Pflicht in der Heimat und Probleme bei der Rückreise nach Deutschland. Schließlich waren zu diesem Zeitpunkt noch für Ende April die Abiturprüfungen geplant. Nun haben sie das gesamte Internat für sich allein – und können in Ruhe für die inzwischen auf Mai verschobenen Klausuren lernen.

Auch die Schüler wurden etwas überrumpelt von der Pandemie, die derzeit die ganze Welt im Griff hat. Wobei der 20-jährige Justin schon im Januar aus erster Hand einen Eindruck davon bekam, was da gerade auf die Menschheit zukommt: Seine Eltern leben in Shanghai – rund 800 Kilometer entfernt von Wuhan, wo die weltweit erste Covid-19-Infektion auftrat.

"Meine Eltern waren erst ein bisschen erschrocken und haben gleich Mundschutz und Desinfektionsmittel gekauft", berichtet Justin im Gespräch mit der RNZ. "Aber mehr Klopapier kauft da niemand", ergänzt er schmunzelnd. "Es wurde alles isoliert und auch meine Eltern durften für einige Wochen nicht zur Arbeit." Justin hält es für wichtig, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung "so schnell wie möglich" griffen. Und er sagt auch: "Ich glaube, in China läuft alles ordentlicher ab als hier." Dort sei das Straßenbild wirklich "menschenleer" gewesen. Auch müsse in seinem Heimatland jeder in der Öffentlichkeit einen Mundschutz tragen, berichtet er.

"Ich hatte Angst, dass ich mich im Flugzeug nach China anstecke und hätte das ja auch in meine Familie tragen können", blickt Justin auf seine Entscheidung gegen die Reise zurück. Als die baden-württembergische Landesregierung in der vergangenen Woche die Schließung sämtlicher Schulen ankündigte und alle Mitschüler für die Heimfahrt packten, war auch für Lucca schnell klar: Er bleibt in Bammental. "Ich bin zuerst sicherheitshalber zu Verwandten in Deutschland gefahren", erzählt Lucca. Hätte er zu seinen Eltern in die Schweiz gewollt, wären wohl mindestens zwei Wochen Quarantäne auf ihn zugekommen. "Das hätte sich nicht wirklich gelohnt", sagt er. Also kam er nun zurück ins Internat.

Ganz allein sind die beiden dann aber doch nicht auf dem Campus. "Vereinzelt sind noch Lehrer hier, in der Freizeit haben wir schon zusammen mit unseren Mentoren gekocht und der Internatsleiter wohnt auch hier", erklärt Lucca. Ansonsten führen die Schüler ihr Leben in der Elsenztalgemeinde normal weiter – nur dass sie für die Mahlzeiten eben fast allein im Speisesaal des Internats sind. "Es ist sehr ruhig, was ungewohnt ist", sagt Lucca. Für eine entspannte Buchlektüre steht den Schülern die Gartenanlage des Campus offen. Und für persönliche Einkäufe ist es nicht weit bis zum nächsten Supermarkt.

Dort hatte der Chinese im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bereits ein verstörendes Erlebnis: "Ich finde es schlimm, dass man hier teilweise diskriminiert wird", sagt der 20-Jährige. So habe ihn wegen seines asiatischen Aussehens vor einigen Wochen ein anderer Kunde im Supermarkt angegiftet: "Auf Abstand bitte", habe er gerufen. "So was sagt man doch nicht", ärgert sich Justin. "Ich trage hier auch nur keinen Mundschutz, weil ich Angst vor Diskriminierung habe."

Doch in den nächsten Wochen wollen sich die beiden Schüler vor allem auf das Abitur konzentrieren. Das Kurpfalz-Internat hat übrigens für die aktuelle Ausnahmesituation vorgesorgt und bereits vor Wochen ein Konzept für Unterricht per Video erarbeitet: Die Lehrer sitzen zu Hause am Computer vor der Kamera und können auch die Anzeige ihres Bildschirms für alle "spiegeln", die Schüler verfolgen dies in Echtzeit am eigenen PC. Lucca und Justin finden das super: "Es hat sogar einige Vorteile und das Material kann man herunterladen." Nun hoffen sie, dass die Abiturprüfungen ab Mai stattfinden können.