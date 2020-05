Leimen-Gauangelloch. (sg) Wo Gerhard Wolf arbeitet, haben Trost, Hoffnung und Zuversicht ihr Zuhause – nämlich in der Kirche. Der 71-Jährige ist mit Leib und Seele Kirchendiener in der evangelischen Kirchengemeinde Gauangelloch. In Zeiten von Corona hat Wolf deutlich mehr zu tun als sonst. Obwohl seit Mitte März keine Gottesdienste mehr stattfinden, ist er seitdem jeden Tag mehrmals in der Kirche anzutreffen. Denn er sorgt täglich für eine offene Kirche: Morgens um 9 Uhr schließt er auf, abends um 20 Uhr wieder zu.

Wenn rund um die Kirche kleine Musikandachten abgehalten werden oder das Kirchengebäude nach Einbruch der Dunkelheit mit Hilfe einer Lichtinstallation in Regenbogenfarben getaucht wird, ist er auch zur Stelle. Wie gut, dass Wolf mit seiner Familie nur rund 100 Meter von der Kirche entfernt wohnt. So kann er mehrfach am Tag nach dem Rechten schauen, kontrollieren, ob sich alle an die Aufenthalts- und Abstandsregeln halten, ob noch genügend Kerzen bereitstehen oder Gebets- und Textblätter zum Mitnehmen ausliegen.

Der Gauangellocher, der Gartenarbeit als sein liebstes Hobby nennt, schaut nicht nur nach dem Gotteshaus, dem Gemeindehaus und dem Pfarrhaus in Gauangelloch, sondern hält auch die dazugehörigen Außenanlagen in Schuss. Seit vier Jahren ist Wolf, der gebürtig aus Waldwimmersbach stammt und 1971 der Liebe wegen nach Gauangelloch zog, dort Kirchendiener. Angst, sich bei seiner Tätigkeit mit dem Coronavirus anzustecken, hat er nicht. "Das wäre beim Einkaufen eher gegeben", meint er.

Zu dem Kirchendienst kam der Familienvater und dreifache Opa wie die "Jungfrau zum Kinde". Sein Schwager war viele Jahre Kirchendiener in Gauangelloch, Wolf unterstützte ihn ab und an. Als der Schwager verstarb, wurde er gebeten, den Kirchendienst zu übernehmen. Gerhard Wolf, der den Beruf des Elektroinstallateurs gelernt hat und bis zu seinem Ruhestand 2012 als Betriebselektriker im Heidelberger Bundesleistungszentrum arbeitete, sagte zu.

"Die Arbeit macht mir viel Spaß und die Menschen, die ich treffe, begeistern mich", erklärt er. Fremd war ihm das Amt nicht. Er kennt es von Kindesbeinen an, denn Wolfs Mutter war eine bibelfeste und gottesgläubige Kirchendienerin in Waldwimmersbach. Wenn Wolf morgens die Kirche aufschließt, führt ihn sein erster Weg vor den Altar, seinen Lieblingsort in der Kirche, wo er vor dem gekreuzigten Jesu innehält und ein stilles Gebet spricht.

Die Kirche ist für ihn ein Ort der Ruhe und Besinnlichkeit. Mit Pfarrer Johannes Beisel arbeitet er Hand in Hand. Wenn der Pfarrer neue Ideen hat, setzt er sie mit ihm um. Nur den Blumenschmuck und alles Dekorative überlässt Wolf lieber seiner Frau Edelgard. "Die macht das viel besser", lobt er. Zwölf Jahre gehörte Wolf dem Kirchengemeinderat an. Eine Ausnahmesituation mit Versammlungsverbot in Kirchen hat er noch nie erlebt.

Wolf sehnt die Gottesdienste herbei. Das Beisammensein, "das Schwätzchen danach" und der öfters nach den Gottesdiensten stattfindende "Sonntagskaffee" mit den Kirchenbesuchern fehlen ihm schon sehr. "Ich bin froh, wenn die Einschränkungen vorbei sind und alles wieder normal läuft." Der 71-Jährige möchte nach vielen Wochen Gottesdienstpause wieder ein Stück Normalität zurück. "Es ist durch das Coronavirus überall sehr ruhig geworden", bedauert er.

Info: Weitere Teile der RNZ-Serie Corona-Helden gibt es im Internet unter www.rnz.de/corona-helden-der-region