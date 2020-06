Neckargemünd. (cm) Traditionell beschließt jedes Jahr der Bohrermarkt in Neckargemünd den Reigen der Volksfeste in der Region rund um Heidelberg. Dieses Jahr ist alles anders, einen 476. Bohrer- und Katharinenmarkt wird es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Wie Stadtsprecherin Petra Polte am Freitag auf RNZ-Anfrage bestätigte, hat dies der Gemeinderat nicht-öffentlich, also hinter verschlossenen Türen, beschlossen.

Es werde auf jeden Fall keinen Bohrermarkt "im üblichen Format" mit Festzelt und Schaustellerpark geben. Die Entscheidung sei nun gefallen, da die Planungen etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen und die Einschränkungen im öffentlichen Leben wohl auch noch im November gelten. Die Stadt will nun prüfen, ob eine kleinere Alternative möglich ist.