Wilhelmsfeld. (luw) Noch gut zwei Wochen bis zur Bürgermeisterwahl: Der Endspurt im Wahlkampf der drei Kandidaten steht an. Vor dem wichtigen Termin der Kandidatenvorstellung am Mittwoch, 13. April, sprach die RNZ mit den Bewerbern über den bisherigen Wahlkampf und den Plan bis zum Urnengang am 24. April. Dabei zeigten sich alle drei froh darüber, dass die Pandemie sie beim "Stimmenfang" kaum noch einschränkt.

Tobias Dangel. Foto: privat

> Tobias Dangel: Der 42-jährige Wilhelmsfelder begann seinen Wahlkampf, indem er sich bei allen Fraktionen des Gemeinderats vorstellte. Dann habe er bei den Vereinen im Ort angerufen: "Ich habe mich erkundigt, wie insbesondere vor dem Hintergrund von zwei Jahren Pandemie die jeweilige Situation ist", so der wissenschaftliche Angestellte am Philosophischen Seminar der Universität Heidelberg. Zudem habe er mit Infoständen vor Nahversorgern Präsenz gezeigt. "Und ich war der erste Kandidat, der sich offiziell den Bürgern in der TSG-Gaststätte Olympia vorgestellt hat", ergänzt der parteilose Bewerber. Dieser Termin Mitte März sei für ihn die Eröffnung der "heißen Wahlkampf-Phase" gewesen. Seither lud er etwa zu einem "Grill- und Spielfest" ein, das vor allem für Familien attraktiv sein sollte. "Ich hatte 250 Würstchen bestellt, davon waren am Ende noch 50 bis 60 übrig", resümiert er durchaus zufrieden. Zudem bietet Dangel noch ein Brezelfrühstück im Schützenhaus an, er habe bereits mit mehreren Vereinen gesprochen und sich auch schon bei Handballspielen des SC gezeigt: "Das fällt mir aber auch besonders leicht, weil mein Sohn dort spielt", gibt er schmunzelnd zu. Wichtig sei ihm auch der Haustür-Wahlkampf: Hier habe er "sehr gute Erfahrungen" gesammelt, teilweise sei er auch auf einen Kaffee hereingebeten worden. "Das war auch für mich sehr informativ, um ein Stimmungsbild zu bekommen und zu sehen, welche Themen sich wiederholen." Dies sei für ihn im Falle eines Wahlsiegs besonders wichtig zu wissen.

Alexander Kohl. Foto: privat

> Alexander Kohl: "Der Wahlkampf wäre von einem Jahr noch ein ganz anderer gewesen", ist der 55-jährige Heiligkreuzsteinacher überzeugt. So sei er kürzlich etwa beim Sommertagszug in Wilhelmsfeld dabei gewesen. "Da habe ich viele Gespräche geführt und hatte auch noch die Möglichkeit, Mitglieder der örtlichen Jugendfeuerwehr anzusprechen", so Kohl. Mit seinem Infostand ist der Versicherungsmakler immer wieder am Supermarkt vertreten. Dabei komme man zwar auch mal mit nicht-wahlberechtigten Bürgern anderer Kommunen ins Gespräch, was aber gar nicht so schlecht sei. Überrascht habe ihn etwa die – wohl ernst gemeinte – Bitte einer Frau, den Schriesheimer Ortsteil Altenbach einzugemeinden. Wichtig ist Kohl auch die Präsenz im Internet – wie alle Kandidaten ist auch er im Sozialen Netzwerk Facebook und mit einer eigenen Internetseite vertreten. Leibhaftig zugegen ist er etwa am heutigen Freitag in der TSG-Gaststätte Olympia, wo er sich allen interessierten Bürgern vorstellen will. Zudem habe er schon mit mehreren Vereinen und Gruppierungen Gespräche geführt. Auch sei er schon durch die Straßen gezogen und habe an den Haustüren geklingelt. Und wenn jemand nicht zu Hause sei, hinterlasse er einen Anhänger an der Türklinke mit seinen Kontaktdaten. Tatsächlich habe er sich auch schon mit einigen Bürgern verabredet, berichtet das FDP-Mitglied. Schließlich seien diese Gespräche für ihn eine wichtige Grundlage, um als etwaiger Bürgermeister später daran anknüpfen zu können.

Florian Streib. Foto: privat

> Florian Streib: Für den 35-Jährigen war das Einwerfen der Unterlagen im Rathaus der "Startschuss" in den Wahlkampf. "Wahlkampf bedeutet für mich zu wissen: Welche Menschen leben hier?", sagt der als Teammanager beim Deutschen Fußball Bund (DFB) angestellte Bürgermeisterkandidat aus Oberursel. Als einen der ersten Schritte nahm Streib ein Vorstellungsvideo für seine Internetseite, Facebook sowie Instagram auf. "Zusätzlich habe ich eine Broschüre erstellt, die digital und ausgedruckt alle Zielgruppen ansprechen soll." Gemeinsam mit seiner Familie habe er diese in Papierform in jedem Wilhelmsfelder Briefkasten eingeworfen. Auch ließ er "Werbegeschenke" produzieren wie Blumensamen-Päckchen und Schokolade mit seinem Konterfei auf der Verpackung. Er kontaktierte zudem alle Gemeinderatsfraktionen und bot Treffen an. "Wegen Corona war ich auch dazu bereit, das erst mal digital zu machen." Auch besuchte Streib, der Mitglied bei den Grünen ist, öffentliche Veranstaltungen wie Fußball- und Handballspiele und zuletzt den Sommertagszug im Ort, sprach mit Vereinen und anderen Ehrenamtlichen. Regelmäßige Infostände am Supermarkt oder an der Poststelle gehören für ihn genauso zum Programm wie Termine mit Gewerbetreibenden, Gastronomen und dem Gemeindeverwaltungsverband sowie der Haustür-Wahlkampf. "Ich habe auch viele Anfragen für Treffen von einzelnen Bürgern", stellt Streib erfreut fest. Und fürs Wochenende lädt er gemeinsam mit seiner Familie zu einem Erlebnisnachmittag ein: Eine kleine Wanderung mit Kaffee, Kuchen und Spielen für Kinder am Ziel ist geplant.