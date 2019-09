Schönau. (cm) Schönau schickt sich an, Gaiberg Konkurrenz zu machen. Bei der dortigen Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr standen neun Namen auf dem Stimmzettel. Für die Wahl im Klosterstädtchen am 20. Oktober sind es nun bereits eine Handvoll Bewerber. Nach Peter Göttmann (parteilos), Alesandro Sanchez Mateos (Freie Wähler), Marco Skarke (SPD) und Philipp Sharma (FDP) hat nun auch Manuel Kolb (parteilos) seine Kandidatur um die Nachfolge von Marcus Zeitler (CDU) bekannt gegeben. Zeitler ist bekanntlich seit 1. September neuer Oberbürgermeister von Hockenheim. Bis zum 23. September können sich noch weitere Kandidaten melden.

Alle fünf Kandidaten leben in Schönau oder im Stadtteil Altneudorf. So auch Manuel Kolb. Der ledige 31-Jährige wuchs in Altneudorf auf. Nach der Hauptschule in Schönau absolvierte er eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel im Edeka-Markt in Neckarsteinach. Bei dem Unternehmen, das auch den Markt in Schönau betreibt, arbeitet er nach wie vor. Nach Weiterbildungen gehört er inzwischen zum Führungsteam. Zwischenzeitlich lebte Kolb in Eberbach, doch im Jahr 2015 zog er zurück nach Schönau, wo er ein Grundstück der Stadt kaufte und mit seinem Bruder sowie seinen Eltern ein Haus baute.

In Eberbach hat Kolb bei Stadtprojekten mitgearbeitet, kommunalpolitisch ist er ansonsten ein unbeschriebenes Blatt. Doch wie kam es nun zur Kandidatur? "Mehrere Personen sind auf mich zugekommen", erzählt der 31-Jährige. "Ich habe gesagt: Wenn es mehr als zehn sind, kandidiere ich." Und es waren mehr als zehn. "Quereinsteiger sind engagierter und lernbereiter", meint Kolb. "Ich werde Seminare abends und auf eigene Kosten absolvieren." Auf Parteiunterstützung im Wahlkampf will er verzichten.

"Ich will Bürgermeister für alle sein - nicht nur für Schönau, Altneudorf oder Lindenbach", sagt Manuel Kolb. "Die Ortsteile müssen wieder enger zusammenwachsen." Sein Ziel ist ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl. Kolb hat seine Kandidatur unter das Motto "Bildung, Wirtschaft, Sport - Hand in Hand" gestellt. Sein Programm "Schönau 9.0" beinhaltet neun Projekte: die Erhaltung historischer Elemente im Stadtbild, die wirtschaftliche Neuausrichtung von Altneudorf, die Erneuerung der Spielplätze, den Erhalt der Feuerwache in Altneudorf, das Schaffen von altersgerechtem Wohnraum, Renovierung/Neubau von Sport- und Freizeitstätten, den Neubau der Feuerwache in Schönau, einen monatlichen öffentlichen Sporttag im Stadion und ein neues Innenstadt-Konzept.

In seiner Freizeit unterstützt Kolb die Handballerinnen des TSV Birkenau. Für sie kümmert er sich um Marketing, Sponsoring, Kooperationen und Veranstaltungen. Als Modelleisenbahner nennt er 38 Lokomotiven und 180 Waggons sein Eigen. Auch Schönauer Vereine unterstützt er, indem er bei Festen grillt oder Spenden einwirbt.