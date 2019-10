Das Rathaus in Schönau. Foto: Lenhardt

Schönau. (cm) Im zweiten Anlauf der Bürgermeisterwahl am 10. November können sich die Schönauer noch zwischen fünf Kandidaten entscheiden. Mittwochabend um Punkt 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist für die Neuwahl. Diese ist nötig geworden, da im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag keiner der sieben Kandidaten die absolute Mehrheit - also mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen - auf sich vereinen konnte. Manuel Kolb und Harald Grebe (beide parteilos) hatten mit 3,3 und 0,7 Prozent die wenigsten Stimmen erhalten. Sie zogen ihre Bewerbung zurück.

Alle anderen fünf Kandidaten meldeten sich nicht bei der Stadtverwaltung. Sie sind damit in der zweiten Runde dabei. Die beste Ausgangsposition hat Marco Skarke (SPD), der im ersten Wahlgang 26,4 Prozent der Stimmen erhielt - gefolgt von Matthias Frick (parteilos, von der CDU unterstützt) mit 20,8 Prozent, Alesandro Sanchez Mateos (Freie Wähler) mit 18,1 Prozent, Peter Göttmann (parteilos) mit 15,7 Prozent und Philip Sharma (FDP) mit 14,4 Prozent.

Durch den Rückzug von Manuel Kolb rückt nun Matthias Frick auf Platz fünf vor, alle anderen Kandidaten behalten ihre Plätze auf dem Stimmzettel. Am 10. November reicht die einfache Mehrheit zum Wahlsieg. Übrigens: Auch neue Kandidaten hätten bis gestern ihren Hut in den Ring werfen können. Bei der Stadt ging aber keine neue Bewerbung ein.