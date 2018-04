Neckarsteinach. (cm) Alles wie immer? Für Herold Pfeifer schien es am gestrigen Montag ein ganz normaler Arbeitstag zu werden: Um kurz nach 8 Uhr kam der Bürgermeister ins Rathaus - und schon jagte ein Termin den nächsten. Nach einer Besprechung zur Reihenhaus-Bebauung beim Sportplatz ging es zu einem 80. Geburtstag. Spätestens dort wurde der 62-Jährige daran erinnert, dass es kein normaler Arbeitstag ist. Denn nicht nur er gratulierte der Jubilarin, sondern diese beglückwünschte auch ihn - zu seinem Erfolg bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag. 73,4 Prozent der Wähler schickten den seit sechs Jahren amtierenden Pfeifer in eine zweite Amtszeit, die Wahlbeteiligung lag bei 46,4 Prozent. Pfeifers Amtsvorgänger Eberhard Petri hatte bei seiner zweiten Wahl im Jahr 2006 übrigens ebenfalls als einziger Kandidat mit 73,8 Prozent fast dasselbe Ergebnis erzielt.

Doch nicht überall war der Sieg für Herold Pfeifer so klar, wie ein Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke zeigt: Hätten nur die Bürger in Grein abgestimmt, wäre Pfeifer abgewählt. In dem kleinen Stadtteil votierten 32 der insgesamt 61 Wähler - also 52,5 Prozent - mit "Nein" und sprachen sich damit gegen den Amtsinhaber aus. "Mir war klar, dass ich es in Grein schwer habe", sagte Pfeifer. "Manche finden dort den Windpark nicht gut, aber ich kann mit dem Ergebnis leben und sehe es entspannt."

Weil Pfeifer der einzige Bewerber war, mussten die Wähler mit "Ja" oder "Nein" über eine Verlängerung seiner Amtszeit entscheiden - eine Besonderheit im hessischen Wahlrecht. In badischen Kommunen gibt es in einem solchen Fall kein "Nein". Pfeifer gehört zwar der SPD an, trat aber als unabhängiger Bewerber an.

In allen anderen Wahlbezirken schaffte Herold Pfeifer am Sonntag jedoch deutlich den Sprung über die notwendige 50-Prozent-Marke. Bei den Briefwählern kreuzten 63,3 Prozent "Ja" an, im Stadtteil Neckarhausen waren es 67,2 Prozent der Wähler und in den beiden Neckarsteinacher Bezirken waren es 75,3 sowie 79,3 Prozent der Wähler. Den mit Abstand besten Wert erzielte der Bürgermeister im Stadtteil Darsberg mit 81 Prozent. "Mit dem Gesamtergebnis bin ich sehr zufrieden", sagte Pfeifer.

Und dieses wurde am Sonntag im Rathaus mit Sekt und Häppchen gefeiert, die vom Bürgermeister spendiert und vom Rathausteam vorbereitet wurden. Von einer ausufernden Wahlparty zu sprechen, wäre aber maßlos übertrieben. Kurz nach 21 Uhr war Schluss. Am nächsten Morgen warteten bekanntlich schon Termine.