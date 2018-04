Ein Riesenrad dreht sich am Wochenende zur Leimener Weinkerwe auf dem Rathausplatz. Auch beim Bürgerentscheid in einer Woche steht dieser zentrale Platz im Mittelpunkt. Fotos: Alex (1)/Geschwill (5)

Von Thomas Frenzel

Leimen. Jetzt am Wochenende wird im Herzen der Großen Kreisstadt gefeiert, mit viel guter Live-Musik, mit Riesenrad, mit den zahllosen Überraschungen, die Leimens Weinkerwe bietet. Eine Woche später, am Sonntag, 24. September, holt der nüchterne Ernst die Feierlaune ein. Dann wird nicht nur der Bundestag gewählt. In Leimen entscheiden die Bürger zudem über die Zukunft des Stadtkerns: Soll am Rathausplatz, wo sie an diesem Wochenende noch feuchtfröhlich geschwoft haben, eine Kombination aus Hotel, Veranstaltungsräumen, Gastronomie und Tiefgarage gebaut werden - oder nicht? Welche Empfehlungen haben dazu die gewählten Bürgervertreter, die sich per Mehrheitsbeschluss vom Grundsatz her für dieses Projekt der Firma CMS Invest GmbH ausgesprochen hatten und dann von der Bürgerinitiative "Festhalle - Nein!" zurückgepfiffen und zu einem Runden Tisch gezwungen wurden? Die RNZ hat bei den Ratsfraktionen nachgefragt.

Hintergrund Zum Bürgerentscheid ist die Vorgeschichte vergleichsweise schnell erzählt. Seit Jahrzehnten dümpelt der Leimener Rathausplatz nach dem Abriss eines Rathausanbaus als innerstädtische Brache vor sich hin. Er wird als öffentlicher Parkplatz für rund 70 Autos genutzt. Zahllose Entwürfe für eine Neugestaltung des zeitweise auch als "Schlossplatz" bezeichneten Geländes verschwanden mangels [+] Lesen Sie mehr Zum Bürgerentscheid ist die Vorgeschichte vergleichsweise schnell erzählt. Seit Jahrzehnten dümpelt der Leimener Rathausplatz nach dem Abriss eines Rathausanbaus als innerstädtische Brache vor sich hin. Er wird als öffentlicher Parkplatz für rund 70 Autos genutzt. Zahllose Entwürfe für eine Neugestaltung des zeitweise auch als "Schlossplatz" bezeichneten Geländes verschwanden mangels städtischer Finanzkraft oder mangels interessierter Investoren in den Schubladen. Vor zehn Jahren gab ein städtebaulicher Wettbewerb der innerstädtischen Aufwertung neuen Auftrieb: Ein L-förmiger Publikumsmagnet sollte in der Flucht des historischen Rathauses den Platz einfassen und diesen Stadtkernbereich beleben. Ein eher einfallsloses Ärztehaus mit darüber liegenden Wohnungen erfüllte zwar weitgehend die baulichen Wettbewerbsvorgaben, konnte aber bei der Stellplatzlösung nicht überzeugen. Die örtliche Investorengruppe CMS legte daraufhin ihr Konkurrenzangebot vor, das allerdings deutlich voluminöser daherkam: Aus der städtebaulichen L-Form wurde eine Art Z-Grundriss, der auch in Richtung der benachbarten Turmschule ragte; die maximalen Geschosshöhen wurden mit Blick auf ein 60-Zimmer-Hotel bis auf den letzten Millimeter ausgereizt und an der Tiefgarage, die sich auch unter einem neuen Schulhof erstreckte, sollte sich die Stadt mit Millionenaufwand beteiligen. Die gemeinderätliche Mehrheit fand diese Idee verhandlungswürdig, ganz im Gegensatz zu der Bürgerinitiative "Festhalle - Nein!": Sie sammelte 3000 Unterschriften, setzte damit nicht nur den Bürgerentscheid am 24. September durch, sondern auch einen Runden Tisch, der die unterschiedlichen Auffassungen einer künftigen Rathausplatzgestaltung in eine Konsenslösung münden lassen soll. fre

Die Großen sagen "Nein", die Kleinen "Ja"

Richard Bader steht namens der CDU (8 Sitze) ausdrücklich zu dem Bürgerentscheid und dem sich hier ausdrückenden Bürgerwillen. Probleme hat er aber mit der Abstimmungsfrage: "Sind Sie gegen eine Bebauung des Rathausplatzes nach dem Konzept der Firma CMS?" Durch ein mehrheitliches Ja auf diese Frage würde der Runde Tisch womöglich ad absurdum geführt werden, der Lösungsvorschläge für den Rathausplatz erarbeiten soll. Mit einem Ausschluss des CMS-Konzepts könnte aber auch ein Ausschluss von dessen konzeptionellen Inhalten drohen - beispielsweise von Tiefgarage oder Schulhofneugestaltung. Der Runde Tisch könnte damit nicht mehr ergebnisoffen arbeiten und im schlimmsten Fall drohe aufgrund der dreijährigen Rechtskraft eines Bürgerentscheids ein langer Stillstand. Die Abstimmungsempfehlung der CDU laute deshalb: Nein.

Peter Sandner empfiehlt namens der SPD (6 Sitze) ebenfalls ein "Nein". Ein Ja beim Bürgerentscheid verhindere die geforderte Ergebnisoffenheit am Runden Tisch. Und zu einer solchen Offenheit gehöre eben auch das CMS-Konzept, für das sich die SPD seinerzeit mehrheitlich ausgesprochen habe. Die Gründe: Ein Hotel trage zur Belebung des Platzes bei, für einen Festsaal gebe es Bedarf und eine Tiefgarage schirme - besser als ein Parkdeck - den Schulhof gegen Lärm und Abgase ab. Nicht zuletzt stelle sich nach der erfolgten Einrichtung des Runden Tisches die Sinnhaftigkeit des Bürgerentscheids. Dieser entscheide lediglich über das CMS-Konzept, nicht aber über eine grundsätzliche Bebauung oder Gestaltung des Rathausplatzes und genauso wenig über die Architektur oder die Nutzung eines künftigen Gebäudes. Und schon gar nicht entscheide der Bürgerentscheid über die Stellplatzfrage.

Ralf Frühwirt sieht namens der GALL (5 Sitze) durch das vorliegende Prozedere einmal mehr viel Zeit verloren. Statt die Bürger frühzeitig einzubinden, habe man es auf einen Bürgerentscheid ankommen lassen. Hier allerdings empfehle die GALL das "Ja", um so einen unbelasteten Neuanfang zu ermöglichen. Die künftige Nutzung des Rathausplatzes müsse völlig neu diskutiert werden - mit Bebauung oder ohne, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der benachbarten Schule und des Parkens. Außer Frage stehe, so Frühwirt, dass sich das diskutierte CMS-Projekt nicht in die Innenstadt einfüge: Die umliegenden historischen Gebäude würden marginalisiert. Sowohl mit Blick auf die Turmschule als auch mit Blick auf die Tiefgarage und deren Finanzierung blieben offene Fragen ungeklärt. Das gelte auch für die Nutzung der Seminarräume durch die Stadt und den Hotelbetreiber.

Mathias Kurz verweist namens der Freien Wähler (4 Sitze) darauf, dass seine Fraktion von Anfang an gegen ein Kongresszentrum mit Hotel und Tiefgarage gemäß des CMS-Vorschlags gewesen sei. Dabei bleibe man und empfehle deshalb ein "Ja" am 24. September. Auf der Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs solle schnellstmöglich der Rathausplatz mit einer Bebauung belebt werden. Und über diese Bebauung entscheide der Runde Tisch.

Klaus Feuchter hat namens der FDP (3 Sitze) keine Zweifel: Die Bürger sollten am 24. September mit "Ja" stimmen. Nur so sei rechtsverbindlich zu verhindern, dass von einer Ratsmehrheit das CMS-Projekt erneut beschlossen werde. Dieses Projekt komme nicht nur deutlich zu massiv daher, es verkleinere auch den Turmschulhof. Sein Parkplatzkonzept sei mangelhaft, da die geplanten Stellplätze für eine Hotel mit Festhalle nicht ausreichten, und es stelle für die Stadt ein Abenteuer dar: Der Anteil an der Finanzierung sei völlig ungeklärt. Dabei habe die Stadt beim Bäderpark schon genügend negative Erfahrungen mit privat finanzierten Großprojekten gemacht. Abgesehen davon trage ein Hotel nicht zu einer Belebung des Rathausplatzes tagsüber bei.