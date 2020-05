Sandhausen. (pop) "Das Buch ist toll", schwärmt die Kritikerin. Denn dieses Werk ist aus ihrer Sicht zum einen "witzig, spannend und hat sarkastische Bemerkungen, die einen zum Lachen bringen können". Und zum anderen sei die "Welt, die der Autor geschaffen hat, magisch und so gut beschrieben, dass man meinen könnte, sie wäre beinahe real". Alles in allem, endet die Rezension nicht minder überschwänglich, halte das besprochene Buch "Überraschungen bereit und verzaubert einen". Das so gepriesene Buch trägt den Titel "Die Legende von Greg: Der krass katastrophale Anfang der ganzen Sache", geschrieben hat es Chris Rylander. Die Rezension wiederum stammt von einem Kind – ermöglicht hat dies eine besondere Aktion der Bücherstube am Rathaus.

Um das Buch zu bewerten, musste es die zwölfjährige Nora übrigens nicht kaufen. Denn es handelt sich um eines von jenen Leseexemplaren, die die Verlage regelmäßig der Bücherstube zukommen lassen – und die jetzt zum Grundstock des Projekts "Leseexemplare für Kinder und Jugendliche" wurden.

"Schon die vergangenen Wochen waren für viele Kinder langweilig", sagen Claudia Kummer und Evelyn Schröder von der Bücherstube über den Anlass für dieses Projekt. Daher bietet die Bücherstube ihrer jungen Leserschaft an, sich aus den Leseexemplaren einen Titel auszusuchen, "bei uns auszuleihen und zu Hause in aller Ruhe lesen." Die Leihgebühr sei freilich keine monetäre, sondern sozusagen eine schriftstellerische: "Schreibt danach bitte in ein paar Sätzen auf, ob euch das Buch gut gefallen hat." In der Tat läuft das Projekt – und zwar mit viel Erfolg.

Daran teilgenommen hat auch der achtjährige Florian, der zu "Ich und meine Chaos-Brüder" von Sarah Welk und Alexander von Knorre folgendes anmerkt: "Ich finde das Buch ist cool. Das Buch ist sehr lustig. Henry ist besonders witzig". Recht begeistert war auch ein Leser vom "Abenteuerlichen Roadtrip" namens "Meer geht nicht" von Oliver Uschmann und Sylvia Witt. Hier dreht sich alles um das Trio Samuel, Bina und Sharif, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den neuen Freund Kevin, der noch nie am Meer war, unbedingt einmal an die Nordsee zu bringen. Was offenbar kein leichtes Unterfangen ist. Denn auf der Reise dorthin "regnet es nur so von Pannen", resümiert der Leser, der leider weder seinen Namen nennt noch sein Alter. Dass er oder sie aber das Buch "sehr lustig" fand, tut er oder sie schon kund.

"Gut gefallen" hat einem anderen Buchausleiher, der auf den Namen Philipp hört, aber sein Alter nicht angibt, "Irmelina Geisterkind – Das Geheimnis der Dorfeiche" von Lydia Ruwe und Julia Bierkandt. Besonders positiv bewertet Philipp, dass das Buch "leicht abenteuerlich ist und ich die Personen gut fand".