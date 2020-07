Bammental. (bmi) Die Vollsperrung verursacht kein Verkehrschaos, die Umleitung wird gut angenommen, die Arbeiten verlaufen nach Plan und sogar der Lkw-Verkehr hat abgenommen: Von der Baustelle an der Reilsheimer Straße (Kreisstraße K4160) gibt es zurzeit ausnahmsweise nahezu nur positive Nachrichten. "Wir kommen gerade zügig und planmäßig voran", freut sich Bammentals Bauamtsleiter Oliver Busch. Statt wie in den Vormonaten halbseitig mit Ampelregelung ist die Bammentaler Ortsdurchfahrt seit Mittwoch vollgesperrt. Autofahrer werden über Nebenstraßen durch den Ort geleitet, für Lkw über 7,5 Tonnen ist eine weiträumige außerörtliche Umleitung vorgesehen.

"Es macht mich fast schon ein bisschen stutzig, aber der Verkehr ist jetzt ruhiger als in den Wochen zuvor", freut sich Busch. Auch im Berufsverkehr halten sich die Autoschlangen auf den Umleitungsstrecken durch den Ortsteil Reilsheim in Grenzen. "Zwar verirrt sich immer mal wieder immer noch ein Lkw bei uns im Ort, aber auch hier können wir einen deutlichen Rückgang verzeichnen", berichtet der Bauamtsleiter.

Die Bauarbeiten konzentrieren sich gerade noch auf einen Kanalschacht in der Kreuzung von Schul- mit Reilsheimer Straße. Das letzte Überbleibsel aus dem ersten Teil der aktuellen Sanierung der Kreisstraße. "Heute haben wir hier die letzten Wasser- und Abwasserrohre verlegt", erklärt Busch. Anfang kommender Woche sollen die Löcher gestopft und der neue Asphalt aufgebracht sein.

Spätestens Mittwoch soll laut Busch die Baustelle weiterziehen und der zweite Bauabschnitt "richtig" beginnen. Dann verändert sich die Umleitung aus dem Ort heraus in Richtung Gauangelloch. Statt über die Straßen "In den Brunnenwiesen" und Alter Bachweg verläuft die Strecke dann über die Route Schulstraße, "Im Degen, Im Boden" und Langheckenstraße. Der Verkehr in Richtung Wiesenbach verläuft weiterhin über die Langheckenstraße und Schulstraße.

Für die kommende Woche beginnende Erneuerung des Teilstücks der K4160 zwischen Schulstraße und Alter Steigstraße sind mindestens zwei Monate eingeplant. Insgesamt sollte die Sanierung der Bammentaler Ortsdurchfahrt im Dezember abgeschlossen sein, wird sich aber durch den Verzug der Arbeiten ins kommende Jahr hineinstrecken.