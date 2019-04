Bammental. (fre) Entgegenkommende Autos nährten die Hoffnung, dass es doch noch weitergeht. Eine trügerische Hoffnung: Die entgegenkommenden Autos waren jene, die kehrt gemacht hatten. Denn in Bammentals vorderer Hauptstraße ging am Samstagnachmittag nichts mehr - die Autos stauten sich bis zur Friedensbrücke über die Elsenz. Der Grund: ein Einsatz der Feuerwehr. Vom Eckhaus an der Gaiberger Straße, das mit der Hauptstraßennummer 36 in Bammental als Praxis-Haus bekannt ist, waren Dachziegel auf die vielbefahrene Ortsdurchfahrt gepurzelt, wie von einem Einsatzpolizisten zu erfahren war.

Gefahr in Verzug also. Und deshalb wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie sollte auf dem Dach nach dem Rechten sehen. Und das tat sie auch. Die Bammentaler Feuerwehr fuhr mit zwei Löschfahrzeugen vor, und um das Dach zu inspizieren, wurde zusätzlich die Drehleiter aus Meckesheim gerufen. Deren Einsatz forderte die gesamte Breite der Hauptstraße, bedingte die vorübergehende Sperrung für etwa eine Stunde - was wegen der nach wie vor bestehenden Vollsperrung der Industriestraße besonders problematisch war.

Derweil die Feuerwehrleute die auf dem Dach verbliebenen Ziegel von der Drehleiter zusammen mit einem Dachdecker sicherten, blieb offen, was die Ziegel vom Dach hatte fallen lassen. Eine Vermutung: Die Frühlingsböen der vergangenen Tage und Wochen hatten die Dacheindeckung unbemerkt derart gelockert, dass sich einzelne Ziegel mit Verzögerung auf den Weg auf die Hauptstraße gemacht hatten.