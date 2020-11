So voll war es vor Corona: Damit das Waldschwimmbad auch künftig Publikumsmagnet bleibt, steht eine Rundumerneuerung an. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Es ist mit knapp 90 Jahren eines der ältesten Freibäder in der Region rund um Heidelberg – und eines der angesagtesten: Das Waldschwimmbad erfreut sich auch über Bammental hinaus großer Beliebtheit. Bester Beweis: Selbst im Corona-geplagten Sommer 2020 pilgerten fast 70.000 Besucher zum Planschen dorthin. Doch schon im 2018 aufgestellten Gemeindeentwicklungsplan "Bammental 2030" ist von "erheblichen Investitionen alleine in die Instandhaltung und Erneuerung der technischen Anlagen" die Rede. Nun befasste sich der Gemeinderat erstmals konkret mit der Sanierung des Schwimmbads.

Das Gremium stimmte dafür, eine Projektskizze des Waldschwimmbads einzureichen für das Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Der Bund hält hier Mittel in Höhe von 600 Millionen Euro bereit – und davon soll bestenfalls auch ein Batzen gen Elsenztal fließen. Bedarf ist definitiv da: Die Kosten für die Sanierung des Waldschwimmbads belaufen sich nach erster grober Schätzung auf rund 10,8 Millionen Euro, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Kommt man in den Genuss des Förderprogramms, würde der Bund 45 Prozent davon übernehmen.

Wie kommt die stolze Summe zusammen? "Die Gebäude sollen komplett neu konzipiert werden", erklärte Bürgermeister Holger Karl auf RNZ-Nachfrage. Der Eingangsbereich samt Kasse, Betriebs-, Lager- und Personalräumen ist in die Jahre gekommen, wie Bauamtsleiter Oliver Busch betont. Gleiches gelte für Umkleiden und Sanitärräume. "Ein Neubau ist günstiger als eine Ertüchtigung der bestehenden Gebäude", betont Busch.

Badleiter Carsten Kresser stimmt ihm zu. "Die Dächer sind teils undicht und mit Asbest belastet, die Solaranlage geht in die 31. Saison, das ist alles nicht mehr zeitgemäß." Zudem soll die bisher auf zwei Standorte verteilte Schwimmbadtechnik samt Filter und Aufbereitungsanlagen endlich vereint werden. Für Hochbau und Technik sind laut Busch rund fünf Millionen Euro veranschlagt, etwa 4,5 Millionen Euro für die Ertüchtigung der Becken. Diese sollen eine neue Auskleidung erhalten, eine modernere Durchströmung über Bodeneinläufe und entsprechend neue Verrohrungen. Den Rest machen Baunebenkosten aus. So viel zum Pflichtprogramm.

Und dann gibt es da auch noch Wünsche, etwa vom Badleiter. Kresser schwebt eine Erweiterung am Waldrand in Terrassenform vor. "So würde eine Art von Bühne entstehen. Und Bammental wird ja schließlich nicht kleiner", meint er. Zudem soll neben der bestehenden Familienrutsche eine Großrutschanlage mit eigenem Landebecken entstehen. "Eine Rutsche mit natürlichem Gefälle am Hang ist eine Seltenheit, das hätte was", hofft Kresser auf eine Attraktivitätssteigerung des Bades und eine Entlastung des Nichtschwimmerbeckens. "Ob das so realisiert wird, ist eine andere Geschichte", so der Badleiter.

Das kleine Hallenbad, das Albrecht Schütte als Vorsitzender der DLRG Bammental und Schriftführer des Fördervereins Waldschwimmbad herbeisehnt, bleibt erst einmal ein Traum. "Bei der jetzigen Summe hätte ich gedacht, das wäre mit drin", feixt er, um dann zu ergänzen: "Baumaßnahmen werden eben immer teurer und für die öffentliche Hand immer schwerer umzusetzen." Grundsätzlich sieht Schütte die angedachte Sanierung sehr positiv.

"Wir sind bei dem Projekt in einem ganz frühen Stadium", betont derweil Bürgermeister Holger Karl. Die Gemeindeverwaltung habe schon vor einer ganzen Weile ein entsprechendes Fachbüro mit einer Sanierungsplanung beauftragt. Da nun die Bewerbungsfrist für das Förderprogramm auslief, wurde die Projektskizze vorgezogen. "Frühestens im März können wir mit einem Bescheid rechnen", so der Rathauschef. Die Freibadsaison 2021 würde noch ohne Umbau vonstattengehen, Beginn der Maßnahme wäre frühestens 2022. Ob und wie lange das Bad dann geschlossen bleiben muss, ist noch unklar.

Aber auch wenn die Gemeinde nicht die Zuschüsse erhält, laufen die Planungen weiter – dann in eher abgespeckter Form oder schrittweise. Denn: "Bammental kann kein Schwimmbad für elf Millionen Euro sanieren", weiß nicht nur Schütte. Im Gemeindeentwicklungskonzept sind bis 2030 Mittel von 5,3 Millionen Euro für die Erneuerung der Technik und des Gebäudes veranschlagt. "Wir haben Sanierungsdruck im Schwimmbad", betont Karl, "aber nicht ganz dringend".