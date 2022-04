Bammental. (bmi) Die Zeit drängt. Noch bis April 2023 läuft das Sanierungsgebiet Schwimmbadviertel. Als dessen letzte Maßnahme ist die Erneuerung des Festplatzes vorgesehen. Damit die Gemeinde in den Genuss der Landesförderung von 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten kommt, müssen die Arbeiten eben in einem Jahr abgeschlossen sein. Und zwar komplett, inklusive Abrechnung, wie Bauamtsleiter Oliver Busch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats betonte.

Und so vergaben die Bürgervertreter bei ihrer Zusammenkunft bei zwei Gegenstimmen die Baumaßnahme für knapp 1,4 Millionen Euro an die Firma Carsten Grimmig. Das Heidelberger Unternehmen hatte das günstigste von sechs Angeboten abgegeben. Es ist in der Elsenztalgemeinde durch viele Projekte wie nicht zuletzt die Sanierung der Reilsheimer Straße bekannt, Zusammenarbeit und Ergebnis waren laut Busch stets positiv ausgefallen. Am kommenden Montag, 4. April, sollen die Arbeiten beginnen.

"1,4 Millionen Euro sind ein stolzer Betrag. Wir sind trotzdem froh, dass endlich etwas getan wird, um den Schandfleck zu beseitigen", betonte Rüdiger Heigl (SPD). Er fragte angesichts der im Haushalt stehenden Mittel 2,4 Millionen Euro nach weiteren Kosten. Im Spätjahr stehen laut Busch unter anderem noch Ausgaben für weitere Planungen, Gutachten, Möblierung und Leuchten an. "Wir liegen bisher ein ganzes Stück unter den geschätzten Kosten", war es Bürgermeister Holger Karl wichtig zu betonen. "Wir hatten ganz andere Zahlen befürchtet und dieses Ergebnis mit Erleichterung aufgenommen."

Parken für Anwohner und Schwimmbadbesucher, Lagerfläche für Baustellen und Material: Die Nutzung des Festplatzes bleibt die gleiche, die 7000 Quadratmeter große Freifläche an der Schwimmbadstraße wird aber neu geordnet und um 90 Grad gedreht: Künftig wird links ans Waldschwimmbad angrenzend auf knapp 5000 Quadratmetern und rund 170 Plätzen geparkt, rechts auf rund 2000 Quadratmetern gelagert.

Auch Rad- und Fußgänger sollen von der Maßnahme profitieren: Für den derzeit am Festplatz und seinen Lagerflächen endenden Weg an der Elsenz soll ein Lückenschluss ebenso entstehen wie Plätze zum Verweilen und Ausruhen mit Sitz- wie Liegebänken. "Wir wollen die Elsenz dort erlebbar machen", verspricht Busch.