Bammental. (pr/run) Gegen 6.30 Uhr ist in der Hauptstraße in Bammental ein LKW mit einer Arbeitsbühne gegen die dortige Eisenbahnbrücke geprallt. An der Unterführung ist eine Höhenbeschränkung von 3,10 Meter, der LKW hatte aber eine Höhe von 3,50 Meter.

Der LKW war von einer Verleihfirma angemietet. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Nicht zum ersten Mal ist an dieser Unterführung ein LKW dagegen gefahren.