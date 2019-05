Drei Zebrastreifen in hellgrüner Farbe haben Unbekannte in Bammental gesprüht. F: A. Dorn

Bammental. (cm) Über Nacht hat Bammental drei neue Zebrastreifen bekommen. Unbekannte sprühten diese einfach mit Farbe auf die Straße. "Da ist jemand übers Ziel hinausgeschossen", sagt Bürgermeister Holger Karl hörbar verärgert. Denn die Schmierereien auf der Fahrbahn müssen nun aufwendig entfernt werden.

Am Vorabend des 1. Mai hatte die Gemeinde am Rathausplatz noch den Maibaum aufgestellt. Das Fest endete gegen 21 Uhr. "Aus zuverlässiger Quelle wissen wir, dass der neue Zebrastreifen um 22.30 Uhr da war", berichtet Karl. Aber nicht nur vor dem Rathaus wurde eine neue Fußgänger-Querung mit hellgrüner Farbe eingerichtet. Auch die Reilsheimer Straße erhielt in Höhe der Kreuzung Brunnenwiesen-/Fabrikstraße einen Zebrastreifen. An dieser Stelle hatten vor einigen Wochen noch Senioren aus dem nahen Anna-Scherer-Haus für eine sichere Überquerung der Straße protestiert. Und bei einem Getränkehandel in der Hauptstraße gingen die selbsternannten Verkehrsexperten noch einen Schritt weiter: Hier richteten sie gleich noch ein Parkverbot ein und kritzelten auf den Asphalt die Wörter "Hier fehlt ein" sowie ein Halteverbotsschild.

Die Forderungen nach Verkehrsregelungen an den drei Stellen - geäußert insbesondere durch Senioren - seien nicht neu und der Gemeinde bekannt, sagt Rathauschef Karl. Sie seien auch Teil des Verkehrskonzepts aus dem Jahr 2012. Doch die Umsetzung scheiterte an der Straßenverkehrsbehörde, die die notwendige Genehmigung verweigerte. "Die Vorgaben für Zebrastreifen sind an diesen Stellen nicht erfüllt", so Karl. Am Rathaus verhindere die Bushaltestelle eine Umsetzung. Demnächst könnte sich sogar der Petitionsausschuss des Landtags mit den Forderungen beschäftigen. "Aus den Stellen kann man auf die möglichen Täter schließen", meint Karl. "Es deutet zumindest einiges darauf hin, dass diese aus diesem Kreis oder dem Umfeld stammen."

Die Gemeinde hat bislang auf eine Anzeige verzichtet, auch wenn es sich um eine Sachbeschädigung handelt. "Wir müssen das nächste Woche erst intern bewerten", sagt Karl. Klar ist aber, dass die Zebrastreifen wieder wegmüssen. "Sie suggerieren eine sichere Querung, die es nicht gibt", erklärt der Rathauschef. "Das Entfernen wird aber nicht ganz einfach." Ein erster Versuch mit einem Stahlbesen scheiterte. Es handle sich um hartnäckige Baumarkierungsfarbe. Besonders ärgerlich sei der Zebrastreifen am Rathaus, so Karl. Dieser sei auf speziellen Pflastersteinen gesprüht, die man nicht einfach austauschen könne. Sie greifen wegen der großen Belastung durch Busse ineinander.

"Ich habe grundsätzlich Verständnis dafür, wenn jemand seine Forderung plastisch machen will", betont der Bürgermeister. "Aber da hört der Spaß auf." Besser wäre es gewesen, wenn die Zebrastreifen mit Kreide aufgemalt worden wären und beim nächsten Regen wieder verschwinden - so wie die ergänzenden Schriftzüge "Hier fehlt ein Zebrastreifen" auf den gepflasterten Gehwegen in der Reilsheimer Straße. Nun will es die Gemeinde mit chemischen Mitteln versuchen. "Wenn wir so viel Arbeit reinstecken, müssen wir das dem Täter auch in Rechnung stellen - wenn wir ihn kennen", kündigt Karl an. "Und das kann teuer werden." An einen Zusammenhang mit der anstehenden Kommunalwahl glaubt Karl nicht. "Es könnten auch die Hexen der Walpurgisnacht gewesen sein", schmunzelt er.