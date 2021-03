Bammental. (bmi) Dank großzügiger Zuschüsse von Land und Bund, den weiter sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen und dem eigenen finanziellen Polster hat die Gemeinde einen soliden Haushalt 2021. Darüber sind sich die Fraktionssprecher in den diesmal nur schriftlich vorgelegten Etatreden einig – ebenso über die Tatsache, dass die Nachwirkungen der Pandemie aber finanziell in den Folgejahren noch stärker spürbar werden.

Albrecht Schütte von der CDU/BV. Foto: privat

> Albrecht Schütte (CDU/BV) betont die erfolgreiche Arbeit der Gemeinde während der vergangenen Aufschwungsjahre. "Wir haben mehr Geld auf der hohen Kante als Schulden und viel erreicht", sagt er und zählt Investitionen auf: die Sanierung von Industrie- und Reilsheimer Straße sowie der Bau der neuen Kita, die beide nach ärgerlichen Verzögerungen weit fortgeschritten sind. Sanierung und Anbau am Gymnasium sowie bald folgend bei der Elsenztalschule. Jetzt in der Krise bleibe die Gemeinde handlungsfähig, für die nächsten Jahre zögen aber Wolken am Himmel auf, weshalb sie sich auf Folgendes konzentrieren müsse: Bammental als Schulstandort mit zwei weiterführenden Schulen, die bald komplett mit digitalen Endgeräten sowie interaktiven Bildschirmen und mehr W-Lan-Punkten ausgestattet werden sollen. Die Sanierung des Waldschwimmbades und den Neubau des Feuerwehrhauses samt Standortfindung, sodass es für beide Projekte bis Jahresende konkrete Planungen gibt. Die weitere Erhaltung der Infrastruktur samt Ausbau der Radwege etwa nach Gaiberg, der im Gegensatz zur Verbindung nach Neckargemünd schnell realisiert werden könne. Und als nächster Schritt beim Klimaschutz Photovoltaik-Anlagen mit Speicher für die Garage hinter dem Rathaus und das Bauhof-Gebäude.

Anette Rehfuss von den Grünen. Foto: privat

> Anette Rehfuss (Grüne) sieht das Haushaltsjahr 2021 – gemessen an den Umständen – unter einem guten Stern. Alle Pflichtausgaben und zahlreiche Mittelanmeldungen und Anträge könne man dank fließender Einnahmen finanzieren. Doch das "größte Kapital" seien die engagierten Bürger und die Verwaltung, die sich gemeinsam den Herausforderungen der Corona-Krise gestellt haben. Die Klimakrise habe indes keine Pause gemacht. "Die AHAL-Regeln für das Klima sind die Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens", wagt Rehfuss den Vergleich. Schon jetzt müsse man sich auf nicht mehr vermeidbare Klimafolgen einstellen, etwa mit Hilfe des Starkregenrisikomanagements und der Renaturierung des Weihwiesenbachs. Weil der geforderte Energiebericht in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverwaltungsverband ausbleibe, sei hier "ein alternatives Vorgehen dringend notwendig." Weiter setzten sich die Grünen für öko-fair-soziale Beschaffung bei Bauprojekten und Einkauf sowie für langfristige Konzepte zum Erhalt von Wald, Privatgärten und Streuobstwiesen ein. Rehfuss sieht die neue Kita am Wald als künftigen Platz zum Wohlfühlen. Bammental gehe dort mit einem inklusiven Konzept neue Wege, die sie sich auch bei der anstehenden Sanierung der Elsenztalschule erhofft: und zwar Entwicklungsspielraum für neue Bildungskonzepte und nicht nur neue Wandfarbe und Fußbodenbeläge.

Fotios Dimitriou von Pro Bammental. Foto: privat

> Fotios Dimitriou (Pro Bammental)freut sich über die "immer noch gute Wirtschafts- und Finanzlage", bittet aber die Verwaltung, die im neuen Haushaltsrecht verankerte Zielsetzung der Nachhaltigkeit durch Kennzahlen transparent zu machen und turnusmäßig dem Gemeinderat vorzulegen. Bammental müsse achtsam sein, inwieweit die Pandemieauswirkungen "unseren Handlungsspielraum deutlich einschränken". Man stehe weiter hinter den Zielen des 2018 beschlossenen Gemeindeentwicklungskonzepts "Bammental 2030", begrüße aber, dass Gemeinderat und Verwaltung diesen Leitfaden samt Investitionsprogramm von insgesamt 35 Millionen Euro dieses Jahr auf den Prüfstand stellen will. Was die neue Kita angeht, kritisiert Dimitriou neben der Bauverzögerung ausbleibende Infos zur Gestaltung des Außengeländes sowie die noch nicht abgeschlossen Verträge mit dem zukünftigen Betreiber. Die positive Gewerbeentwicklung sei erfreulich, die Hauptstraße bleibe aber "unser Sorgenkind. Es besteht nach wie vor enormer Handlungsbedarf", meint er und fordert ein mit Hilfe von Experten erarbeitetes Hauptstraßenkonzept. Als kommende Sanierungen sieht Pro Bammental "Beethoven- und Schumannstraße in der Priorität weit oben."

Rüdiger Heigl von der SPD. Foto: privat

> Rüdiger Heigl (SPD) freut sich über die Bammentaler Bereitschaft, in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein, die sich etwa in der von den Jusos initiierten und vom Familienzentrum weiterentwickelten Aktion "Bammental solidarisch" zeige. Die aktuellen Bauaktivitäten in der Reilsheimer Straße, am Gymnasium und für die neue Kita sieht er als "unabdingbar für die weiterhin positive Fortentwicklung unserer Gemeinde." Weil trotz intensiver Planungen die zeitliche Umsetzung nicht immer eingehalten werde, müssen sich Gemeinderat und Verwaltung zurecht kritische Fragen stellen lassen. Heigl selbst prangert die "allgemein katastrophale Verkehrssituation in Bammental" an, vermisst Verkehrsdisziplin, Kontrollen des erstellten Parkkonzepts und das Fehlen eines Lärmaktionsplanes, der nun aber für 2021 geplant sei. Als weitere Hausaufgabe will die SPD die Bedürfnisse der kulturellen Organisationen, Vereine, und Familien verstärkt in den Blick nehmen. Umso wichtiger seien die Planungen für ein neues Feuerwehrhaus, für die TV-Halle samt Freiflächen und zur Sanierung des Waldschwimmbads. Auch Themen wie der ärztlichen Versorgung und bezahlbarem Wohnen müsse sich die Kommune widmen. Bei Seniorenbeirat und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche sei "enorme Luft nach oben": Statt nur massenhaft Schul-iPads zu finanzieren, müsse man den Jugendlichen "auch Freiräume und Selbstverwirklichung außerhalb der Schule anbieten".

UWB-Rätin Elisabeth Hanne. Foto: privat

> Elisabeth Hanne (UWB)betont: "Bammental geht es gut – trotz Corona, trotz Lockdown!" Ihr bereite dennoch große Sorge, dass die Corona-Leistungen des Bundes viele Bammentaler Kleinunternehmer, Handwerker und Dienstleister nicht oder nur unzureichend erreichen. Der Haushalt 2021 stelle sich dennoch "fast unerwartet ,solide’" dar und auch die mittelfristige Finanzplanung sei weiter realistisch, auch wenn die avisierten Großprojekte nur noch mit Kreditaufnahmen umsetzbar erschienen. Investitionen seien aber weiter nötig, etwa im Bereich der Digitalisierung, wo nach der Industriestraße schnell weitere Bereiche an das Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. Bei der angepeilten Überplanung und Wiederherstellung des Festplatzes sollen ein Stück Elsenzufer begehbar und ein Ort der Naherholung sowie viele Aktivitäten ermöglicht werden. Bei der dringend nötigen Sanierung des Anglerteichs sieht Hanne ähnliches Potenzial. Wie die Grünen sieht auch die UWB die Ergebnisse der Zusammenarbeit des Gemeindeverwaltungsverbands im Bereich "Klimaschutz und Flüchtlingsarbeit" kritisch und regt als Überlegung eine in der Gemeinde anzusiedelnde Stelle als womöglich effektivere Alternative an.