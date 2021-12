Bammental. (bmi) Die Friedensbrücke ist ein Sanierungsfall. Das ist schon seit längerer Zeit klar. Eine grundlegende Erneuerung samt statischer Verstärkung steht an und soll kommendes Jahr in Angriff genommen werden. Doch wer einen genaueren Blick auf das bereits in den Jahren 1789 und 1790 erstmals erbaute steinerne Bauwerk wirft, entdeckt Kurioses: An der Brüstung ragen an vielen Stellen braunrote Klumpen aus den Mauerfugen heraus, teils umhüllt durch Plastiktüten. Was hat es damit auf sich: Pilzbefall? Forschungseinrichtung? Tierische Ablagerungen? Die RNZ hat sich schlau gemacht – und eine überraschende Antwort erhalten.

Und zwar beim Regierungspräsidium Karlsruhe, das für die Brücke als Teil der Landesstraße L600 zuständig ist. Hans Joachim Krauß vom Baureferat Nord klärt auf: Bei den Klumpen handelt es sich um Bauschaum. Und dessen Einsatz ist weniger der Kosmetik oder Schadensbegrenzung der maroden Brücke geschuldet, sondern geschieht vielmehr im Dienste der Natur. Genauer gesagt der Fledermäuse. "Bekanntermaßen verstecken sich Fledermäuse gerne in Mauerritzen", erklärt Krauß. So ist auch die Elsenz ein beliebter Aufenthaltsort der fliegenden Säugetiere. Im Vorfeld der bereits erwähnten anstehenden Sanierung der Brücke wurde geprüft, ob besonders geschützte Tiere durch die Maßnahme gestört oder zu Schaden kommen könnten. "Der beauftragte Biologe konnte vom Grundsatz her Entwarnung geben", betont Krauß. Er gab aber eine Hausaufgabe: alle offenen Mauerfugen unter seiner Aufsicht mit Bauschaum zu verschließen. "Wenn man diese zur richtigen Zeit verfüllt, kommt es zu keiner Störung der Fledermäuse", erklärt Krauß und vergleicht dies mit dem Entfernen eines Vogelnestes im Winter: Nach Rückkehr der Tiere aus dem Süden suchen sie sich einen neuen Platz.

Der Erneuerung der Friedensbrücke Bammental steht also nichts mehr im Wege. Im Hochsommer sollen die gemäß den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde geplanten Arbeiten beginnen. Die obersten Schichten des Bauwerks werden abgetragen, die Brückenbögen freigelegt und statisch verstärkt und eine neue sogenannte Brückentafel erstellt. "Die nutzbare Fahrbahnbreite wird in Zukunft 6 statt 5,20 Meter betragen", verspricht Krauß. Die Arbeiten sollen in etwa ein halbes Jahr andauern, die Kosten werden auf 900.000 Euro geschätzt.