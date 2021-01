Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Mit zwei Fahrzeugen war die DLRG am Samstag in den Straßen der Gemeinde unterwegs und sammelte die Christbäume ein, die die Einwohner abgeschmückt vor ihren Haustüren am Straßenrand abgelegt hatten. Seit Jahrzehnten schon nimmt der Verein diese Aufgabe wahr, die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie eine veränderte Organisation erforderte: Deshalb stellte sie die DLRG diesmal unter das Motto "Einsam zu zweit mit einem gemeinsamen Ziel".

Verzichten musste man dabei auf das Sammeln von Spendengeld vor der Abfuhr, was in den Vorjahren kleine Gruppen der DLRG-Jugend übernommen hatten. Auch die derzeit geltenden Abstandsregeln standen diesem Sammeln entgegen. Für den Nachwuchs der DLRG bedeutete das, auch auf die kleinen Anerkennungen verzichten zu müssen; denn dankbare Bammentaler belohnten die Sammelgruppen in normalen Zeiten auch mal mit Süßigkeiten.

Durch Überweisungen und dank der im Rathaus aufgestellten Spendenbox konnten und können sich die Einwohner in diesem Jahr für die Dienstleistung der DLRG im Vorfeld und danach erkenntlich zeigen. Acht Jugendliche im Alter bis zu 20 Jahren und 15 Erwachsene krempelten für einige Stunden am Samstag die Ärmel für das Christbaumsammeln hoch: entweder alleine oder mit großem Abstand zueinander. Um die Bäume, zumeist Nordmanntannen, abtransportieren zu können, durfte sich die DLRG der kostenfreien Unterstützung des Mauermer "Lebensraum Garten" und der Gemeindeverwaltung sicher sein: Sie stellten einen großen und einen kleinen Lastwagen zur Verfügung, letzterer wurde von DLRG-Urgestein Klaus-Peter Wiegmann gefahren.

Am Steuer des großen Lkw saß Albrecht Schütte, DLRG-Vorsitzender und örtlicher CDU-Landtagsabgeordneter. Er war an diesem Vormittag in zweierlei Hinsicht gefordert: Neben der Fahrertätigkeit war zwischendurch noch die Online-Stimmabgabe beim ersten digitalen CDU-Parteitag für den neuen Parteivorsitzenden zu leisten, was übers Handy problemlos klappte. Danach gehörte wieder seine volle Aufmerksamkeit dem Einsammeln der Bäume, das für die "Voraustrupps" teilweise schon gegen 8.30 Uhr begonnen hatte. Deren Aufgabe war es, die ausgedienten Christbäume des in neun Bereiche eingeteilten Gemeindegebiets zusammenzutragen – das beschleunigte dann das Verladen auf die Lkw-Transportfläche und man konnte auf ständiges "Stop-and-go" verzichten.

Im Vorfeld hatte sich die örtliche DLRG auch rechtlich abgesichert, denn das Christbaumeinsammeln in Pandemiezeiten war – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – vom baden-württembergischen Sozialministerium zwar nicht verboten worden. Aber es sollte nicht ehrenamtlich durchgeführt werden, es sei denn die Gemeinde übertrug die Aufgabe – und dies tat die örtliche Verwaltung letztlich auch. Somit durfte die DLRG tätig werden. Entsprechende Schreiben wurden vorbeugend mitgeführt, um sich vor etwaigen aufmerksamen Bürgern rechtfertigen zu können.

Einen Vorteil hatte das neue Vorgehen beim Einsammeln: "Es war erstaunlich effizient und wir waren schnell fertig", berichtete Schütte. Gegen 13 Uhr war der letzte Weihnachtsbaum verladen und noch einmal konnte die Firma Kompuhum angefahren werden: Diese nahm die rund vier Tonnen Christbäume entgegen und wird sie im Auftrag der Gemeinde weiter verarbeiten. "In diesem Jahr waren weniger Bäume einzusammeln", resümierte Schütte. Er schätzte die Menge auf etwa 80 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren.