Bammental. (pol/mün) Am Sonntagnachmittag verursachte ein betrunkener Autofahrer in Bammental einen Verkehrsunfall. Gegen 15.50 Uhr befuhr der 39-jährige Opel-Fahrer die Reilsheimer Straße. Hier übersah er wahrscheinlich wegen des Alkoholeinflusses einen bei Rot an einer Bedarfsampel stehendes Auto, schreibt die Polizei.

Er fuhr auf den Opel eine 59 Jahre alten Mannes auf, der dabei leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 39-Jährigen eine Atemalkohol-Konzentration von 2,4 Promille feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.