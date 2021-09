Von Benjamin Miltner

Bammental. Starkregen und Hochwasser: Zwei Phänomene, die beide Überschwemmungen und unvorstellbares Leid anrichten können, miteinander zusammenhängen – und irgendwie auch nicht. Diesen verschiedenen Ursachen von Fluten war der Großteil des diesjährigen Bammentaler Bürgertags im Multifunktionsgebäude des Schulzentrums gewidmet. "Gerade vor dem Hintergrund der so verheerenden Katastrophen im Westen des Landes in diesem Sommer darf man sich zurecht fragen: ,Kann uns das auch drohen’?", leitete Bürgermeister Holger Karl die Veranstaltung ein. Sie hatte scheinbar den Nerv der Zeit getroffen, wie die vielen Besucher und ihre Fragen an die eingeladenen Experten bewiesen.

Aus lokaler Sicht: der Starkregen

Wie kommt das Wasser zum Gewässer? Dieser Frage widmen sich Starkregengefahrenkarten. "Die Betrachtung des Wasserwegs bis zum Fluss ist recht neu", wie André Assmann vom Heidelberger Ingenieurbüro "Geomer" als erster Referent erklärte. "Früher wurden nur die Gewässer selbst und die Hochwassergefahr betrachtet, die von ihnen ausgeht." Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Hochwassergefahrenkarten liegt in Bammental nun ein weiteres Instrument zur Analyse der Überflutungsgefahr vor. Auf dieser Basis wurden Steckbriefe für Risikoobjekte sowie ein Handlungskonzept für die Kommunen erstellt, fasste Assmann den mehrjährigen Prozess zusammen. Den Bürgern präsentierte er nun, wie sie selbst vorsorgen können und sich im Fall der Fälle zu verhalten haben. Vor einer Flut kann man etwa einen persönlichen Alarm- und Einsatzplan erstellen, Kellerschächte sichern und druckfeste Fenster einbauen. Während des Ereignisses seien Tiefgaragen zu vermeiden, der Strom abzuschalten und Anweisungen der Rettungskräfte stets zu befolgen. "Hört sich trivial an, kann aber viel Ärger ersparen und Leben retten", meinte der Experte und gab ein Negativbeispiel: Was die Feuerwehr nicht gebrauchen könne, wären etwa SUV-Fahrer, die übermütig in überflutete Unterführungen einfahren, stecken bleiben und diese versperren. "Wirklich wichtige Dokumente wie Aktienpapiere im Millionenwert sollten Sie einfrieren", gab er als kuriosen Tipp für die Nachsorge nach einer Überflutung mit.

Aus regionaler Sicht: das Hochwasser

23 Städte und Gemeinden mit einem Einzugsgebiet von 540 Quadratkilometern – willkommen im Gebiet des Zweckverbands Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach. Mit diesen Zahlen machte dessen Geschäftsführer Gerold Werner deutlich: Starkregen wird lokal, Hochwasser regional betrachtet. Und zwar spätestens nach den Überflutungen im Elsenztal im Dezember 1993 und Juni 1994 mit zwei Todesopfern und Schäden von über 300 Millionen D-Mark. Als Folge daraus wurde 1997 der Zweckverband gegründet und ein Konzept erarbeitet mit dem Ziel, einen gleichwertigen Schutz vor 100-jährlichen Hochwassern sicherzustellen. Dies soll geschehen durch Rückhaltebecken – aktuell sind 80 geplant und davon 60 fertiggestellt – vor allem an den Zuflüssen und Oberläufen von Elsenz und Schwarzbach – "dort, wo noch Platz ist", wie Werner erklärte. Aber auch durch Dämme, Flussaufweitungen und weitere lokale Schutzmaßnahmen, so wie etwa in Bammental die Schutzmauer im Bereich der Ringstraße erhöht wurde. "Es geht aber nicht nur darum, Wasser zurückzuhalten, sondern auch den Abfluss an Engstellen zu beschleunigen", erklärte der Fachmann. Eines stellte er klar: "Ereignisse wie 1994 mit bis zu 250 Litern Niederschlag binnen drei Stunden sind unbeherrschbar." Im Vergleich zu damals habe man heute aber mehr Vorlaufzeit und Informationen vorliegen und könne so die Schäden deutlich reduzieren. "Einziger Nachteil ist, dass es heute auch viel länger dauert, bis die Wassermassen abgeflossen sind."

Aus Helfersicht: die Feuerwehr

Egal ob Starkregen oder Hochwasser: "Uns betrifft beides, wir sind immer im Einsatz", sagte Christian Haaf, der Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr gab. Er hat als Übungsleiter eine gute Übersicht und betont: "Wir sind für alle Lagen gründlich ausgebildet und gut aufgestellt." Auch materiell, etwa durch je sechs Tauch- und Schmutzwasserpumpen, sechs Tonnen Sand und 5000 dazu passende Säcke. Bei drohenden Überschwemmungen gebe es einen festen Ablaufplan, der mit der Voralarmierung von Führungskräften beginnt. "Unsere ersten Vorbereitungen auf Verdacht kriegen Sie häufig nicht mit, weil zum Glück die Lage oft nicht eintritt", erklärte Haaf und bewarb gleichzeitig Anwendungen für jedermann wie "Nina" und "Katwarn". "Holen Sie sich diese Warnapps! Auch hier trifft nicht jede Hochrechnung ein, aber es gibt regelmäßig Infos, die Sie brauchen." Eines war ihm besonders wichtig: "Unsere Abarbeitung der Einsätze läuft nach Priorität." In Großlagen mit von Hangrutschen und -stürzen bedrohten Häusern können "nur" vollgelaufene Keller nicht immer sofort bearbeitet werden. "Wir versuchen jedem so schnell wie möglich zu helfen, auch wenn es manchmal dauert", bat Haaf um Verständnis und berichtete von Anfeindungen in der Vergangenheit. Und er gab einen Tipp: "Im Notfall können Sie immer ins Feuerwehrhaus kommen, das auch bei einem Netzausfall mit Strom versorgt ist."

Aus Betroffenensicht: die Bewohner

Mit jede Menge Fragen und Sorgen löcherten die Bürger die anwesenden Experten während und nach den Vorträgen. Da ging es um technische Details wie die richtigen Rückschlagventile oder Warnapps. Lokale Besonderheiten wie die zäh verlaufende Renaturierung des Weihwiesenbachs, das Schott an der Elsenzbrücke und den Wunsch nach einer Rückkehr von Alarmsirenen. Und um die Folgen und Ängste, die sich aus den Katastrophen dieses Jahres ergeben: Inwieweit wurden Szenarien angepasst, welche Niederschlagsmengen sind noch beherrschbar, ab wann ist man den Naturkräften ausgeliefert? "Bei über 60 Millimetern oder Litern pro Quadratmeter und mittleren Bodenbedingungen sprechen wir grob von einem außergewöhnlichen Szenario", erklärte Assmann dazu und gab zu bedenken: Wenn die Böden etwa bereits durch Vorregen gesättigt oder sehr trocken seien, könnten auch bereits 30 Millimeter massive Schäden bewirken. Zudem würden Gewitterzellen und Starkregen – wie auch im Ahrtal – "immer häufiger stehen bleiben und sehr lokal abregnen." Bammental habe mit seiner Lage in einem Seitental mit steilem Relief und Gewässer eine doppelte Gefährdung und ein "leicht erhöhtes Risiko". Und so hängen Starkregen und Hochwasser eben doch zusammen. "Wir alle gemeinsam wissen, was wir zu tun haben", fasste Karl zusammen.