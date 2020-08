Neckarsteinach. (cm) "30 Grad und es geht nicht weiter" titelte die RNZ erst vor wenigen Wochen. Damals war es dem Aufzug am Neckarsteinacher Bahnhof schon zu heiß und er streikte. Am Samstag zeigte das Thermometer 36 Grad, was ihn erst recht stöhnen ließ. Und so machte der Lift erneut schlapp. Zum dritten Mal in diesem Jahr und zum elften Mal in zwei Jahren musste die Feuerwehr Personen aus der feststeckenden Kabine befreien. Die Bahn kriegt das Problem mit dem Aufzug einfach nicht in den Griff.

Der Alarm "Person in Aufzug am Bahnhof" ging am Samstag um 15.39 Uhr bei der Feuerwehr ein. Wenige Minuten später waren sechs Einsatzkräfte vor Ort. Und wiederum wenige Minuten später, war ein Jugendlicher mit einem Fahrrad aus der heißen Kabine befreit. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst wurde zum Glück nicht benötigt, wie Stadtbrandmeister Sven Schmitt berichtet. Dem Jungen ging es gut – auch weil der Aufzug auf Höhe der Unterführung stecken geblieben sei, also im Schatten. Er konnte seine Reise fortsetzen. Die Feuerwehr nahm den Aufzug außer Betrieb.

Darin hat sie inzwischen Routine. "Es ist immer das Selbe", berichtet Schmitt. "Wenn es heiß wird, bleibt der Aufzug stecken." Klar sei, dass die Temperaturen der Auslöser seien. Doch wenn dann ein Techniker der Bahn frühmorgens bei kühlen Temperaturen zur Reparatur komme, könne dieser nichts Schlimmes entdecken. "Wir haben mehrfach nei der Bahn interveniert, aber es hieß immer, dass der Aufzug gewartet wurde", so der Feuerwehrchef. Auch eine "Sonderinspektion" zeigte keine Wirkung.

Die Feuerwehr komme zum Einsatz, da ein Notdienst nicht schnell genug vor Ort sein könne. Meistens lasse sich der Aufzug noch manuell bedienen. Aber auch das Brecheisen kam schon zum Einsatz. "Bisher haben wir der Bahn keine Rechnungen gestellt", so Schmitt. "Wir kommen auch weiterhin – auch wenn wir es nervig finden, dass die Bahn das nicht in den Griff kriegt." Meistens treffe es Auswärtige, so Schmitt. "Die Einheimischen wissen inzwischen, dass man bei Hitze nicht den Aufzug nutzen sollte."