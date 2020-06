Eppelheim. (lew) Die Eppelheimer Liste (EL) reagiert mit Besorgnis auf die jüngsten Beschlüsse des Heidelberger Gemeinderats, erstens das Patrick-Henry-Village deutlich auszudehnen und zweitens die Landeserstaufnahmeeinrichtung auf die landwirtschaftliche Fläche im Wieblinger Gewann "Wolfsgärten" zu verlegen. Beide Grundstücke befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Eppelheim.

"Klimaschutz Adieu", schreibt die EL hierzu in einer Mitteilung. Und weiter: "Nachdem bereits im Patrick-Henry-Village (PHV) 18 Hektar zusätzlich bebaut werden sollen, werden somit insgesamt 26 Hektar wertvolles Ackerland entlang der Eppelheimer Gemarkungsgrenze zubetoniert." Verbunden seien diese Beschlüsse mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf das Klima, die Frischluftschneisen und die Natur. Umso erstaunter ist man bei der EL über die Rolle der Heidelberger Grünen. Diese seien vor der Kommunalwahl als erklärte Klima- und Naturschützer bei den Wählern für besseres Klima "hausieren" gegangen. Doch nach der Kommunalwahl würden die Grünen "von Wahlversprechungen gänzlich befreit als Mehrheitsbeschaffer für die expansionsgetriebenen Akteure im Heidelberger Rathaus" fungieren.

Was der "kleinere Nachbar Eppelheim" von den massiven Bebauungen an der Gemarkungsgrenze halte und inwieweit er davon beeinträchtigt werde, interessiere in Heidelberg niemanden, so die Kritik der EL. Stattdessen müsse die Eppelheimer Stadtverwaltung und der Gemeinderat regelmäßig aus der RNZ erfahren, welche Straßenbahnstrecken denn nun auf Eppelheimer Gemarkung Richtung PHV geplant werden sollen. Auf den Antrag der EL, den Eppelheimer Gemeinderat von ihn mitbetreffenden, öffentlich behandelten Themen zu unterrichten, habe es bis heute keine zufriedenstellende Reaktion gegeben.