Von Peter Wiest

Leimen/Rhein-Neckar. Es ist ein Coup der besonderen Art, der dem Leimener Konzertveranstalter New Star Management gelungen ist. "Das war uns ein ganz besonderes Anliegen", sagt denn auch Geschäftsführer Marc Dannbacher, "und wir sind unglaublich froh und auch stolz darauf, dass wir diese außergewöhnliche Show im kommenden Jahr durch Deutschland schicken können".

Ab März wird "Forever Amy", so der Titel der Show, auf Tournee gehen: Eine einzigartige Huldigung und Ode an die Musik von Amy Winehouse, die vor mittlerweile achteinhalb Jahren im Alter von nur 27 Jahren tragisch verstarb. Das ganz Besondere dabei: Auf der Bühne wird dann die Original-Band von Amy Winehouse stehen – also die Musiker, die den so typischen Sound der Sängerin mit kreiert haben.

Mit der Jazz- und Soul-Sängerin Alba Plano als Frontfrau konnte dafür eine Künstlerin gefunden werden, die es schafft, die Essenz von Amys musikalischem Schaffen perfekt rüberzubringen, und der es gelingt, dem stimmlich und musikalisch ausgesprochen hohen Anspruch durchaus gerecht zu werden – und dabei auch ihre eigene Note beibehält.

Wie Marc Dannbacher betont, war es der ausdrückliche Wunsch der Original-Band um die Ausnahmekünstlerin, ihre Musik zurück auf die Bühne zu bringen – zumal Amy Winehouse in ihrer achtjährigen Karriere lediglich etwa 150 Konzerte gespielt hat.

Das unterstreicht auch Dale Davis, der musikalische Direktor der ursprünglichen Band und der neuen Show, die er teilweise mit konzipiert hat: "Ihr musikalisches Vermächtnis ist einfach so bedeutend, dass wir es durch ‚Forever Amy‘ am Leben erhalten wollen".

Amy Winehouse war einer der größten Stars der internationalen Szene im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, verkaufte über 33 Millionen Tonträger – und starb am 23. Juli 2011 an einer Alkoholvergiftung. Zuvor war die Sängerin trotz ihres jungen Alters bereits mit Auszeichnungen überhäuft worden – unter anderem erhielt sie den Brit Award, den Echo Pop, diverse Grammys sowie den MTV Music Award. Mittlerweile ist die Sängerin längst eine Legende – ebenso wie zahlreiche ihrer Songs wie "Back to Black" oder "Rehab".

Nach erfolgreichen Tourneen unter anderem in Holland und in England kommt "Forever Amy" 2020 erstmals nach Deutschland. Insgesamt wird es dabei im März, April und Mai über 35 Konzerte geben – unter anderem in Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe, Heppenheim und München sowie in Österreich und in der Schweiz. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Info: "Forever Amy" am 18. April in Mannheim im Capitol; am 2. Mai in Heppenheim in der Mehrzweckhalle Erbach. Karten bei allen RNZ-Geschäftsstellen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.foreveramylive.com.