Schönau. (aham) Acht Jahre älter, 42 Kilogramm leichter und um viele Erfahrungen reicher - so beschrieb sich der amtierende Bürgermeister Marcus Zeitler bei der Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl. Seine Vorstellung war vom Rückblick geprägt, eine Bilanz seines bisherigen Wirkens. Dazu hatte er sein letztes Wahlprogramm dabei und zählte auf, was er alles geschafft habe: bessere Kinderbetreuung, sanierte Gebäude, weniger Schulden. "Pfennigfuchser, Geizkragen, ja, diese Aussagen habe ich öfters gehört", so Zeitler. Doch dies sei für ihn ein Kompliment. Zudem fand er: "Zu Tode gespart haben wir uns nicht."

Mit Blick in die Zukunft stehe die Umgestaltung des Sport- und Freizeitzentrums "Oberes Tal" auf seiner Agenda. Ebenso die Breitbandversorgung: Aufs digitale Zeitalter möchte er Schönau vorbereitet wissen und in den nächsten Jahren rund vier Millionen Euro investieren. Zudem sollen öffentliche Gebäude weiter saniert werden, um so Energiekosten und CO2-Ausstoß zu senken. Bei Baumaßnahmen will er den demografischen Wandel beachten. "Barrierefreundlichkeit muss mitbedacht werden", so Zeitler. Er wisse, dass er es nie allen recht machen könnte, doch das Allgemeinwohl gehe vor, sagte Zeitler.