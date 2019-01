Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Da werden sie im Landratsamt staunen", war Bürgermeister Frank Volk überzeugt. Denn anders als in der Vergangenheit legt die Stadt Neckargemünd dieses Mal pünktlich zum neuen Jahr einen Haushalt zur Genehmigung in Heidelberg vor. "Das ist historisch", so Volk. Doch der vorgelegte Haushalt ist nicht gerade der beste, den es in der Geschichte der Stadt gab. Aber es ist erneut ein Rekordhaushalt, die Marke von 50 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben ist inzwischen beim Gesamtvolumen deutlich überschritten.

Von den 52,6 Millionen Euro entfallen 43,5 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt, der laufende Ausgaben beinhaltet, und 9,1 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt, in dem sich zum Beispiel die Bauausgaben wiederfinden. Anders als vorgeschrieben fließt kein Geld vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt für Investitionen, sondern es gibt eine negative Zuführungsrate von 147.000 Euro.

Hintergrund Einen ganzen Tag lang hat der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen den Haushaltsentwurf der Verwaltung für das kommende Jahr "vorberaten", bevor das Zahlenwerk in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gremiums beschlossen wurde. Bei der Klausurtagung wurde jeder Haushaltsposten einzeln aufgerufen. Es ergaben sich in verschiedenen Unterabschnitten Erhöhungen oder Verminderungen der [+] Lesen Sie mehr Einen ganzen Tag lang hat der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen den Haushaltsentwurf der Verwaltung für das kommende Jahr "vorberaten", bevor das Zahlenwerk in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gremiums beschlossen wurde. Bei der Klausurtagung wurde jeder Haushaltsposten einzeln aufgerufen. Es ergaben sich in verschiedenen Unterabschnitten Erhöhungen oder Verminderungen der vorgeschlagenen Ansätze. Nach längeren Diskussionen wurden mehrere Beschlüsse getroffen, die Bürgermeister Frank Volk nun bekanntgab. Nein zu Tablet-Computern für Grundschüler: Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung, dass grundsätzlich der Einsatz von Tablet-Computern in den Grundschulen "aktuell nicht befürwortet wird" und auch keine Tablets für Schüler von der Stadt finanziert werden sollen. Auch von einer Cofinanzierung mit externen Fördermitteln solle abgesehen werden, so der Beschluss. Nein zur Förderung von energetischen Sanierungen: Die Grünen hatten beantragt, dass zusätzlich 50.000 Euro für die Förderung von Investitionen zur energetischen Sanierung im privaten Bereich in den Haushalt aufgenommen werden. Die Abstimmung im Gemeinderat ging knapp aus: Der Antrag wurde mit elf zu acht Stimmen abgelehnt. Nein zu FSJ-Stellen: Die Grundschule und das Schulzentrum beantragten insgesamt drei Stellen für junge Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchten. Der Gemeinderat beschloss, zunächst die Entwicklung des Haushalts während der Klausurtagung abzuwarten. "Am Schluss der Sitzung wurde dann festgestellt, dass anhand des entstandenen Defizits im nächsten Jahr kein Geld für FSJ-Stellen da sein wird", gab Volk nun bekannt. Ja zu Schwimmunterricht im Freibad: Die Grundschule hatte Schwimmunterricht beantragt. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen, dass den Schülern das Terrassen-Freibad für die drei Sommermonate angeboten werden soll. Für den Transport dorthin sollen "als Einstieg" für alle drei Grundschulen in der Stadt insgesamt 10.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden - davon entfallen 5000 Euro auf die Grundschule Neckargemünd, 3000 Euro auf jene in Dilsberg und 2000 Euro auf jene in Waldhilsbach. Für die Grundschule Dilsberg/Mückenloch prüft die Verwaltung, ob die Anfahrt auch mit den regulären Linienbussen möglich ist. Das Fazit: Die in der Klausurtagung vorgenommenen Änderungen führten dazu, dass das Defizit im Haushalt um über 400.000 Euro gestiegen ist und damit rund 550.000 Euro mehr an Darlehen gebraucht werden. (cm)

Das Gesamtdefizit von 4,9 Millionen Euro soll durch eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro und einen 1,9 Millionen Euro tiefen Griff in die Rücklage geschlossen werden. Der Sparstrumpf schrumpft dadurch auf nur noch 1,7 Millionen Euro. Die Verschuldung der Stadt am Neckar steigt von 8,3 auf 10,5 Millionen Euro beziehungsweise von 620 auf 785 Euro pro Einwohner. Die Hebesätze der Grundsteuer A mit 320 Prozent, der Grundsteuer B mit 380 Prozent und der Gewerbesteuer mit 340 Prozent bleiben unangetastet.

Zehn Stunden lang hatte der Gemeinderat bei einer Klausurtagung im Dezember den Haushaltsentwurf der Verwaltung Position für Position durchgearbeitet und dabei verschiedene Beschlüsse getroffen. Dabei kam es zu einigen Verschiebungen. Ursprünglich war noch eine positive Zuführungsrate von 33.000 Euro vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vorgesehen - so wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Daraus wurde die erwähnte negative Zuführung. Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet also keine Mittel für Investitionen.

Zählt man noch die Tilgungsrate für die laufenden Kredite von knapp 800.000 Euro hinzu, ergibt sich im Verwaltungshaushalt ein Defizit von fast einer Million Euro. Die Tilgung sollte nämlich eigentlich vom Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Eine Ursache für die schlechten Zahlen ist das gute Jahr 2017, da nach diesem nun die Zuweisungen berechnet werden.

Größter Posten im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten von knapp neun Millionen Euro, die sich in der Klausurtagung nochmals um 115.800 Euro erhöht haben. Das sind rund 700.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Allein für die Kinderbetreuung gibt die Stadt dieses Jahr 2,8 Millionen Euro aus. Nach Abzug der Zuschüsse und der Elternbeiträge klafft noch eine Finanzierungslücke von 1,7 Millionen Euro, die der Steuerzahler schließen muss.

Der Vermögenshaushalt ist mit rund neun Millionen Euro im Vergleich zum vergangenen Jahr nochmals um eine Million Euro gewachsen. Der größte Posten sind hier Baumaßnahmen wie das neue Feuerwehrhaus auf dem Dilsberg, die Sanierung des Torturms auf dem Dilsberg, Brandschutzmaßnahmen, der soziale Wohnungsbau, die Sanierung der Kindergärten in Mückenloch und Waldhilsbach sowie Kanal- und Straßenarbeiten. Aber auch kleine Maßnahmen wie Außenjalousien für das Rathaus sind enthalten. Hier heizen sich Räume bei Sonneneinstrahlung unerträglich auf.

Eine kleine Maßnahme: Bisher mussten sich die Rathausmitarbeiter mit Alufolie gegen die Sonne wehren, jetzt bekommen sie Jalousien. Foto: Moll

Die Fraktionen von Freien Wählern, CDU und SPD stimmten dem Haushalt zu - nicht aber die Grünen, die sich enthielten. Hermino Katzenstein begründete die Enthaltung seiner Fraktion damit, dass nicht genug für den Klimaschutz getan werde. Man mache zwar ein paar richtige Schritte, erforderlich wäre es aber, zu rennen. Die anderen Fraktionen zeigten sich irritiert: "Wir saßen zehn Stunden zusammen und dreieinhalb davon haben die Grünen geredet", wunderte sich Christian Rupp (CDU), der in Richtung der Grünen fragte: "Was habt ihr in dieser Zeit gemacht?" Auch Bürgermeister Frank Volk zeigte sich verwundert. Er erinnerte noch einmal daran, dass die Stadt ab 2019 ausschließlich Ökostrom beziehe, was bei Kommunen eine Seltenheit sei.