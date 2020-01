Eppelheim. (sg/rok) Das Jubiläum "1250 Jahre Eppelheim" bestimmt in diesem Jahr den Festkalender. Das wurde bei der Vereinsvertretersitzung in den Räumen der Feuerwehr deutlich. Vereinssprecher Thomas Hübler hatte dazu eingeladen. Die Verwaltung war vertreten durch Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Christoph Horsch. Sie informierten über die geplanten Veranstaltungen.

> 11. Januar: Der Startschuss für das Jubiläum "1250 Jahre Eppelheim" erfolgt bereits am Samstag, 11. Januar, um 11 Uhr vor dem Rathaus. Zusammen mit den Mitgliedern des Festkomitees und Vertretern der Vereine wird die Bürgermeisterin auf dem Rathausplatz die Jubiläumsfahne hissen. Die Bürger sind zum Jubiläumsauftakt mit Umtrunk eingeladen.

> 18. Januar: Zum Neujahrsempfang der Stadt, der am Samstag, 18. Januar, um 17 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle beginnt, wird Landrat Stefan Dallinger als Ehrengast erwartet. Er wird ein Grußwort an die Bürger richten. Außerdem werden die beiden Stadtprinzessinnen Marina Schmitt und Lana Henschel inthronisiert und engagierte Bürger geehrt.

> 26. April: Ein großer Festumzug ersetzt im Jubiläumsjahr den traditionellen Sommertagszug. Das parallel stattfindende Frühlingsfest wird auch größer und daher vom Hugo-Giese-Platz auf den großen Parkplatz an der Rhein-Neckar-Halle verlegt.

> 2. Mai: Die kreisweite Auftaktveranstaltung der Aktion "Stadtradeln" wird im Jubiläumsjahr in Eppelheim stattfinden. Bürgermeisterin Rebmann und Landrat Dallinger werden auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule den Startschuss für die dreiwöchige Aktion geben.

> 20. Juni: Die Kulturvereine gratulieren der Stadt zum Jubiläum. Und zwar mit einem Überraschungsabend in der Rudolf-Wild-Halle.

> 18. und 19. Juli: Ein großes Stadtfest wird es auf dem Hof der Theodor-Heuss-Schule geben. Dabei wird der ehemalige Kunstturner Eberhard Gienger mit dem Fallschirm über Eppelheim abspringen und eine Kopie der ersten Erwähnung Eppelheims im Lorscher Codex mitbringen. Parallel zum Stadtfest findet in der benachbarten Rudolf-Wild-Halle eine Leistungsschau des örtlichen Bundes der Selbständigen statt.

> 26. September: Bei einer Benefiz-Stadtmeisterschaft im Golf sollen rund 100 Golfer teilnehmen. Das Turnier findet auf dem Golfplatz des GC Rheintal in Oftersheim statt. Dazu wird am Abend eine Wohltätigkeitsgala mit 300 Gästen in der Rudolf-Wild-Halle ausgerichtet.

> 3. und 4. Oktober: Unter dem Motto "1250 Jahre Eppelheim" steht auch die Kerwe. Das Straßenfest erstreckt sich auf den Straßen und Plätzen rund um den Hugo-Giese-Platz.

> 5. und 6. Dezember: Das Eppelheimer Weihnachtsdorf wird ebenfalls vom Jubiläum geprägt. Es ist aufgebaut auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule.

Zusätzlich zu diesen Terminen wird es über das Jahr verteilt weitere Veranstaltungen, Ausstellungen, historische Vorträge und Mitmachaktionen geben. Zudem wird ein neues Eppelheim-Buch präsentiert und die Vereine wollen noch zusätzliche Veranstaltungen initiieren.