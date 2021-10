Von Marcus Deschner

Zwingenberg.Herausforderungen anzugehen und dazu beizutragen, diese auch zu meistern, gelobte Bürgermeister Norman Link bei seiner Verpflichtung auf die zweite Amtszeit im Rahmen einer ebenso feierlichen wie öffentlichen Gemeinderatssitzung in Zwingenberg. Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Müller begrüßte dazu in der Peter-Kirchesch-Halle zahlreiche Bürger sowie Gäste aus (Kommunal-)Politik, Wirtschaft, Schlossherrschaft und Geistlichkeit. Nachdem Vorgänger Peter Kirchesch längere Zeit dafür gesorgt habe, einen gewissen Argwohn gegenüber den "Gericher Wurzeln" abzubauen, habe Link in Zwingenberg schon einen vorbereiteten Acker vorgefunden und sich trotz oder wegen seines noch zarten Alters schnell eingefunden, schmunzelte "Steffi" Müller.

Zum Einstieg in der kleinsten selbstständigen Gemeinde des Neckar-Odenwald-Kreises habe er auch gleich einige Aufgaben wie die Auseinandersetzungen um das Jahrhundertbauwerk "Brücke" zu bewältigen gehabt. Die gemeinsam mit der Nachbarkommune Neckargerach zu sichernde Trinkwasserversorgung "wird uns noch einige Zeit beschäftigen", prophezeite der Bürgermeister-Stellvertreter. Feierlich verpflichtete er Norman Link und legte ihm die Amtskette um.

Landrat Dr. Achim Brötel, der auch die Grüße des urlaubenden Ehrenbürgers Peter Kirchesch überbrachte, sprach Links hervorragendes Wahlergebnis von 98,6 Prozent Zustimmung im vergangenen Juni an. "Vermutlich Weltrekord" sei die in nur zehn Minuten erledigte Auszählung gewesen. Und das bei einer Wahlbeteiligung von über 50 Prozent. An Herausforderungen im Amt des Bürgermeisters werde es Norman Link sicher nicht fehlen, meinte der Landrat und nannte beispielhaft "die Megathemen" Klimaschutz, Digitalisierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder den demografischen Wandel. "Da ist aktives und vor allem kreatives Handeln von uns allen gefragt".

Auch Bürgermeister Thomas Ludwig aus Seckach, Kreisvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg, unterstrich, "dass die Herausforderungen nicht geringer werden". Doch die Festspielgemeinde sei gut aufgestellt, und zu diesem "Steuermann" könne man die Gemeinde nur beglückwünschen, lobte Ludwig auch für die Bürgermeister des Gemeindeverwaltungsverbands Neckargerach-Waldbrunn.

Als "Kantersieg" bezeichnete der noch knapp zwei Wochen amtierende Bundestagsabgeordnete Alois Gerig Links Ergebnis. Als Kommunalpolitiker müsse man auch Kompromisse schließen, was dem in beiden Kommunen "beliebten, anerkannten Bürgermeister" hervorragend gelungen sei. Mit den drei G – "Gesundheit, Glück auf und Gottes Segen" – schloss Gerig.

Für all die wohlwollenden Worte und Glückwünsche dankte Norman Link. Und bezog damit ausdrücklich auch seine Familie, den Gemeinderat, die Mitarbeiter, die Vereine und die Bürger mit ein. In Zwingenberg gebe es etliche Mitbürger, "die ohne viele Worte einfach mal machen". Beispielsweise zur Unterstützung des Bauhofs Sitzbänke abschleifen und wieder streichen, Spielplätze mähen oder bei der Pflege des Friedhofs mithelfen. Dass die Zwingenberger Dorfgemeinschaft etwas Besonderes sei, zeige als ein Beispiel von vielen der jährliche Weihnachtsmarkt. Der sei ins Leben gerufen worden, um die örtliche Gemeinschaft zu stärken. Nachdem dieser pandemiebedingt letztes Jahr ausfallen musste, habe man durch vereinsinterne Sammlungen sowie Eigenmittel aus den Vereinskassen wiederum die Helfer vor Ort mit einer ordentlichen Summe unterstützen können.

"Wir wissen sehr wohl, dass die Zeit vorbei ist, großes Neues zu bauen", leitete Norman Link zur Kommunalpolitik über. Bei beinahe jeder kommunalpolitischen Entscheidung stehe man vor der Herausforderung, mit den wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln das zu erhalten, was in der Vergangenheit mit nicht weniger Mühen errichtet worden sei. Dass man das könne, habe man in den letzten Jahren sehr wohl mit einiger Kraftanstrengung und viel politischem Willen unter Beweis gestellt, sagte er und nannte beispielhaft die Gründung von zwei Zweckverbänden gemeinsam mit der Nachbargemeinde Neckargerach. Man brauche keine hellseherischen Fähigkeiten, um festzustellen, dass man künftig insbesondere bei der Infrastruktur herausgefordert werde, betonte Link. Über das von den Bürgern erhaltene klare Mandat freue er sich. Und wolle sich diesen Herausforderungen gemeinsam mit dem Gemeinderat stellen, versicherte er.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der fünfköpfigen "Rudi Mentär Group", in der Bürgermeister-Stellvertreter Steffi Müller mit Mundharmonika und Saxofon engagiert war. Das gemeinsam gesungene Badnerlied, ergänzt um eine Zwingenberger Strophe, beschloss den offiziellen Teil.