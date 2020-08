Von Stephanie Kern

Zwingenberg. Für Rudolf Bussmann ist 2020 ein ganz besonderes Jahr. Ja, ein bisschen wegen Corona. Aber auch, weil er in diesem Jahr in den Ruhestand geht. Und weil ihm das Jahr 2020 seine letzten Schlossfestspiele auf dem Zwingenberger Schloss genommen hat. Denn seit er 1998 beim Bauhof der Gemeinde anfing, war er für die Schlossfestspiel-Macher so etwas wie eine "eierlegende Wollmilchsau", einer, der auf jede Frage eine Antwort fand.

Das ehrenamtliche Engagement für die Schlossfestspiele begann allerdings schon viel früher. "Seit 1983 bin ich dabei", erzählt Bussmann. Mit der Feuerwehr hat seine Verbundenheit zu den Schlossfestspielen angefangen. Sicherheitswachdienst und Parkplatzeinweisung übernahm Bussmann damals. Das mit den Parkplätzen hat die Feuerwehr dann allerdings schnell wieder ad acta gelegt. "Da hat doch eh keiner auf uns gehört." Im Gegenteil: Zum Dank für den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrmänner wurden diese von den Parkplatz-suchenden Besuchern beleidigt. Für Bussmann aber kein Grund, den Spielen den Rücken zu kehren. Im Gegenteil.

"Ich bin einer, der sich einsetzt, wenn was zu tun ist im Verein", berichtet der 63-Jährige. Und so ist er nicht nur als Feuerwehrmann bei den Schlossfestspielen dabei, sondern auch als Kartenabreißer durch den Schützenverein und seine (hauptamtliche) Arbeit der Gemeinde. "Man kommt mit anderen Leuten zusammen, kann sich unterhalten", nennt Bussmann einen Grund dafür, warum er sich schon seit 37 (!) Jahren bei den Schlossfestspielen engagiert. So groß ist sein Engagement, dass auch die Urlaubsplanung davon betroffen ist. "Ich sollte während der Festspiele nicht weg sein." Denn wenn irgendwas ist, werde er angerufen, sagt Bussmann. "Von ihm gibt es nie ein Nein", sagt Schlossfestspiele-Geschäftsführerin Ilka Zwieb.

Umso schlimmer ist für die Organisatoren die diesjährige Absage der Schlossfestspiele wegen der Corona-Pandemie. Denn nun konnte Bussmann an seinen Nachfolger im Bauhof keine geordnete Übergabe organisieren. Die Beleuchtung der vielen Wege rund um das Schloss, viel Unsichtbares rund um die Schlossfestspiele fiel in seinen Zuständigkeitsbereich. "Die letzten Festspiele hätte ich schon noch gerne gemacht. Dann halt ab jetzt im Schützenverein", sagt Bussmann.

Wer sich 37 Jahre ehrenamtlich einsetzt, der hat auch schon einiges miterlebt. "Na klar", schmunzelt er. "Ich kenne alle Freischütz-Aufführungen. Von der ganz romantischen bis hin zur ganz modernen." Und dazu zählte auch einmal ein Feuerwehr-Einsatz in der Wolfsschlucht-Szene. "Der hat das Feuer nicht ausbekommen. Da rief er dann nach der Feuerwehr", erinnert sich Rudi Bussmann an diese besondere Aufführung. Auch die Entwicklung und Professionalisierung der Festspiele hat der ehren- und hauptamtliche Helfer verfolgt. "1983 war doch alles noch sehr improvisiert." Nichtsdestotrotz meint Bussmann, dass die Spiele dem Neckar-Odenwald-Kreis und der Gemeinde guttun. "Wenn man sieht, wo die Besucher herkommen, ist das schon beeindruckend", sagt der Zwingenberger.

Für ihn selbst ist die Kulisse das Schönste an den Schlossfestspielen. "Das kann man nirgends nachbauen", ist der Beinahe-Ruheständler überzeugt. Besonders ist auch die Zusammenarbeit der Ehrenamtlichen und der Vereine, die sich jedes Jahr für die Schlossfestspiele engagieren. "Ich kenne eigentlich fast alle", meint Bussmann. Einerseits, weil er selbst in zwei Vereinen aktiv ist. Andererseits, weil sich die Festspiel-Helfer eben kennen. "Manche nennen das den ,Geist von Zwingenberg’. Ich nenne das den Zusammenhalt in Zwingenberg." Die Schlossfestspiele gibt es nun schon so lange, sie müssen erhalten werden, ist Bussmann überzeugt. "Dieses Jahr hat einfach etwas gefehlt."

Für das nächste Jahr hat sich Rudolf Bussmann auch schon etwas vorgenommen. Klar, natürlich gehören die Kartenkontrolle mit Schützenverein und die Sicherheitsdienste mit der Feuerwehr auch dazu. Aber sonst will er mal nicht eierlegende Wollmilchsau sein, sondern mit seinem Hund zum Schloss hochspazieren. "Dann setze ich mich da unter den Baum, unterhalte mich einfach mit den Leuten und schaue beim Aufbau zu", sagt Bussmann. Ein Jahr so ganz ohne Schlossfestspiele, das reicht ihm wohl vorerst.