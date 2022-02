Von Pia Geimer

Zwingenberg. "Zwei Jahre Herunterfahren sind wahrlich mehr als genug!", so Landrat Dr. Achim Brötel beim Pressegespräch zum Auftakt der neuen Spielzeit 2022 bei den Zwingenberger Schlossfestspielen. Die sollen in diesem Jahr nach der Zwangspause endlich wieder in der bewährten Form und in der einzigartigen Kulisse des Schlosshofs stattfinden.

Nachdem die Saison 2020 komplett ausgefallen war und auch 2021 bis auf einige bemerkenswerte musikalische Lebenszeichen in Form einiger Galakonzerte auf den Hauptteil des Festspielprogramms verzichtet werden musste, hat man in diesem Jahr energisch auf "neu starten" geklickt und plant nun mit riesiger Vorfreude und höchster Konzentration für die 39. Spielzeit, die vom 15. Juli bis zum 7. August hoffentlich viele musikbegeisterte Besucher in den Schlosshof von Zwingenberg locken wird.

Dass die Festspiele zwei Jahre Pandemie überleben konnten, ist keineswegs selbstverständlich. Es war hart, den Fortbestand dieser traditionsreichen Veranstaltung zu sichern, aber mit der Hilfe der verlässlichen Sponsoren und auch der vielen treuen Fans, die ihre bereits erworbenen Eintrittskarten nach den Absagen nicht zurückgegeben hatten, konnte die lange Durststrecke überwunden werden.

Das Leitungsteam der Schlossfestspiele – Geschäftsführerin Ilka Zwieb, Intendant Rainer Roos, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Norman Link und Geschäftsführerin Heike Brock (v.l.) – strahlt für die Spielzeit 2022 neue Zuversicht aus. Foto: RNZ

Das Durchhalten hat sich gelohnt, und es zeigt, wie sehr man in der Region zusammenhält, um dieses einzigartige Stück Kultur zu erhalten und ebenso erfolgreich weiterzuführen, wie das in den Jahren vor Corona gelungen ist. Im Moment gehen Intendant Rainer Roos und seine Mitstreiter fest davon aus, dass die 39. Saison wie geplant stattfinden kann, und man hofft auf eine ähnlich gute Auslastung wie im Rekordjahr 2019 mit mehr als 87 Prozent der verfügbaren Plätze.

Für alle, die im Sommer mit dabei sein wollen – oder vielleicht auch Karten an ihre Liebsten verschenken möchten: Am 1. März startet der Vorverkauf per Internet und in den üblichen Vorverkaufsstellen, wo auch die nagelneuen Flyer mit dem gesamten Spielplan zum Mitnehmen ausliegen.

Und der hat es in sich: Eröffnet wird die neue Spielzeit von der Band "MoZuluArt" aus Simbabwe und Wien, die unter dem Motto "Africa meets Classic" zwei traumhafte Sommernächte (15./16. Juli) im kleinen Schlosshof präsentiert. Am 17. Juli folgt das 7. Familienfest, bei dem Magierin Roxanne kleine und große Zuschauer von 0-99 Jahren mit auf "Miras Sternenreise" nehmen wird – sicher nicht nur für Kinder zauberhaft. Das Gala-Konzert am 22. Juli wird in diesem Jahr ganz im Zeichen des Musicals stehen: Unter dem Motto "Musicalnacht unter Sternen" laden die Stars des 39. Festspielsommers zum Tanzen und Träumen ein, begleitet vom Chor und der Rockband der Festspiele.

Mit dem 1980er-Jahre Hit-Rock-Musical "Rock of Ages" (27. bis 31. Juli) und der Oper "Tosca" von Puccini (5. bis 7. August) erwarten die Zuschauer dann zwei mitreißende Hauptproduktionen, bei denen es auch ein Wiedersehen mit einigen Stars der vergangenen Jahre geben wird. Sascha Oliver Bauer (2019 Regie bei "Artus") wird in dieser Saison mit "Tosca" sein Debüt als Opernregisseur geben. "Rock of Ages" übernimmt Michael Gaedt, der nach zwei Operninszenierungen in Zwingenberg nun erstmals bei einem Musical Regie führen und auch wieder eine Rolle selbst übernehmen wird. An seiner Seite singen und spielen dann international gefragte Stars wie Sascha Lien, Jana Marie Gropp, Brigitte Oelke, Sascha Krebs und Alex Melcher, aber auch die Zwingenberger Eigengewächse Holger Ries, Sven Wagenhöfer und Lisa Marie Wehle.

Bei "Tosca" (erstmals im Spielplan von Zwingenberg) stehen in den Hauptrollen Neuzugang Tatjana Charalgina, Aaron Cawley, Kai Preußker und der Wiener Publikumsliebling Marco Di Sapia auf der Bühne, begleitet von einem mit 50 Musikerinnen und Musikern ungewohnt großen Orchester. In zwei kleineren Rollen singen Werner Pürling und Holger Ries.

Der Festspielchor sucht für die Oper bis zum Probenbeginn übrigens noch neue Mitsänger – besonders Kinder, die auch bei der Musical-Gala mitsingen wollen. Kurz nach Ostern wird es dazu ein Chorcasting (mit Gruppenvorsingen) geben, zu dem interessierte Chorsängerinnen und -sänger eingeladen sind. Die Proben starten dann Anfang Mai, alle Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Info: Tickets zu allen Vorstellungen der Saison der Zwingenberger Schlossfestspiele 2022 gibt es ab 1. März bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de.