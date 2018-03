Nachwahlparty, so hätte man die feierliche Gemeinderatssitzung zur Amtsverpflichtung von Bürgermeister Norman Link, auch nennen können. Zahlreiche Gratulanten, darunter MdB Alois Gerig, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeisterkollegen und weitere Wegbegleiter, waren dazu in die Minneburghalle gekommen. Foto: Judith Blüthner

Von Judith Blüthner

Neckargerach. "Du bist von morgens bis abends auf Zack und selbst beim Leeren des Briefkastens im Schlafanzug in der Lage, Bürgergespräche zu führen, nicht deprimiert, wenn du täglich die gleichen Probleme vorfindest, hast E-Mail, WhatsApp und Facebook im Blick, während du gleichzeitig eine Ortsbegehung unternimmst und eine Sitzung leitest. Du beherrschst die Grundrechenarten und bist in der Lage, aus einem dicken Minus ein Plus zu machen." Außerdem sei es noch von Vorteil, mindestens noch fünf weitere Sprachen zu sprechen und es zu schaffen, sich in fünf unterschiedliche Meinungen einzufühlen und jedem hinterher das Gefühl zu geben, dass er sein Ziel erreicht hat. Das und noch einige Fähigkeiten mehr müsse einer, der sich auf das Amt eines Bürgermeisters bewirbt, an Fähigkeiten mitbringen.

Die Schüler der Minneburgschule in Neckargerach, die mit ihrem Musiktheater die feierliche Gemeinderatssitzung in der Minneburghalle am Freitag eröffneten, hatten es auf den Punkt gebracht: Norman Link scheint genau dieser Beschreibung zu entsprechen. Denn er war derjenige, der zum wiederholten Mal den Mut hatte, sich auf eine solche Stelle zu bewerben. Und die Neckargeracher scheinen überaus zufrieden mit ihm gewesen zu sein. Eine Wahlbeteiligung von 45 Prozent und ein Wahlergebnis von 95 Prozent hatten dies bestätigt.

Gemeinsamkeit steht bei ihm im Vordergrund. Das stellte der neue und gleichzeitig alte Bürgermeister in seiner Rede zur Vereidigung noch einmal heraus. "Wir, dazu zähle er alle, die sich im Neckargeracher Gemeinwesen haupt- oder ehrenamtlich engagieren: "Die Gemeinde, das sind wir alle!" Und was das gemeinsame Weiterarbeiten angehe, fügte er hinzu: "Ich bin schommol do!"

Doch zunächst wurde gefeiert. Die Gericher Wohlfühllaune hatte sich über die Grenzen der Gemeinde hinaus wohl herumgesprochen. Denn die Liste der vom dienstältesten Gemeinderat, dem Bürgermeisterstellvertreter Franz Fuchs, zu begrüßenden Ehrengäste war lang. Viele hatten den Weg in die Minneburghalle gefunden, um mit den Neckargerachern die Amtseinführung zu feiern.

Unter den Gästen fanden sich neben Vertretern aus der Wirtschaft und den Verwaltungen auch Altbürgermeister Peter Kirchesch und Links Vorgänger im Amt, Ralf Schnörr. Der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig war pünktlich aus Berlin zurückgekehrt und konnte so seine und die Glückwünsche des Landtagsabgeordneten und Ministers Peter Hauk überbringen. Auch Landrat Achim Brötel freue sich auf die weitere Zusammenarbeit. Norman Link verstehe es, mit seinem verhältnismäßig jungen Amtsalter die Generationen zu "verLinken". Ihn zeichne aus, gerade da anzuknüpfen, wo andere schon hervorragende Aufbauarbeit geleistet haben.

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig, Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg, war die ehrenvolle Aufgabe zugefallen, dem erneut ins Amt gewählten Kollegen die Glückwünsche aller Stadt- und Gemeindeoberhäupter zu überbringen. Er lobte die engagierte Arbeit, mit der Link das Dorf am Neckar weiterentwickelt habe, und dankte auch für seinen überörtlichen Einsatz für das Gemeinwohl, erwähnte dazu seine Mitarbeit in Gremien für den Kreisverband im Kultur-, Jugend und Sportausschuss des Gemeindetags, im Rechenzentrum und in der Leader-Aktionsgruppe.

Die Vernetzung seiner Bürgerschaft hatte sich auch im Programm bemerkbar gemacht. Dem heiter musikalischen Auftakt des Gericher Nachwuchses folgten Musikstücke des Männergesangvereins "Sängerlust" und der Chorgemeinschaft. Den Rahmen gab das Akustik-Duo Oliver Klatt und Jessica Hock.

Für das leibliche Wohl im Anschluss hatten die Bürgerinnen und Bürger mit der Helfer-vor-Ort-Gruppe gemeinsam gesorgt und ein aufwendiges internationales Fingerfood-Buffet vorbereitet. Von gemütlicher Geselligkeit geprägt, klang die feierliche Gemeinderatssitzung aus.