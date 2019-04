Das Werk von Zuse Hüller Hille in Mosbach liegt direkt an den S-Bahn-Gleisen. Foto: Schattauer

Von Daniel Bernock

Mosbach/Heidelberg. Der Maschinenbauer Zuse Hüller Hille aus Mosbach hat eine bewegte Geschichte. Das neueste Kapitel des rund 200 Mitarbeiter großen Betriebs zeigt, welche Probleme für deutsche Firmen mit dem Einstieg eines asiatischen Investors auftreten können.

Nachdem der Betrieb im Jahr 2016 nach mehreren Eigentümer-Wechseln kurz vor der Schließung stand, keimte in Mosbach Hoffnung auf, dass mit dem neuen Investor - der Zuse Holding - alles besser werden könnte. Und tatsächlich konnte der neue Geschäftsführer Ralph Christnacht viele Aufträge an Land holen und neue Mitarbeiter einstellen. "Die Stimmung war gut", erinnert sich der Betriebsratsvorsitzende Uwe Wolf.

Hinter der Zuse Holding steht die CW Group mit Sitz in Singapur. William Wong, Chef der börsennotierten Investmentfirma, kam zum "Neustart" mit großer Feier extra nach Mosbach. Doch mittlerweile scheinen die Asiaten das Interesse an dem Standort verloren zu haben.

"Wir bluten hier aus", sagt Betriebsratsvorsitzender Wolf. Geschäftsführer Christnacht wurde demnach im vergangenen Jahr von Singapur aus "von heute auf morgen" entlassen, Kundenaufträge würden nicht mehr bedient und die Lohnzahlungen verspäteten sich immer mehr. 2019 habe sich die Situation noch einmal dramatisch verschärft, erzählt Wolf. Fast die Hälfte der Mitarbeiter hätten seit Februar gar keinen Lohn mehr erhalten, zudem seien im Werk kaum noch Führungskräfte anzutreffen. Die 200 Mitarbeiter würden jeden Tag um sieben Uhr morgens in der Fabrik erscheinen, Arbeit gebe es jedoch keine mehr. Mittlerweile hätten viele Beschäftigte von ihren Krankenkassen Post bekommen, da ihre Beiträge vom Betrieb nicht mehr gezahlt wurden.

Betriebsrat Wolf hat nach eigener Aussage jüngst Informationen aus Singapur erhalten, wonach Investor Wong dort eine neue Firma gegründet haben soll, die ähnliche Maschinen herstellt und auch den Namen "Zuse" trägt. Thomas Bohlender, der bei der IG Metall Heidelberg den Maschinenbauer betreut, sieht hier klar einen Know-how-Diebstahl. Martin Geiger, Chef der IG Metall Heidelberg, sieht auch die Politik in der Pflicht: "Es kann nicht sein, dass Firmen mit großem technischen Know-how von asiatischen Investoren gekauft werden, das Wissen abgezogen wird und diese Firmen dann vor die Hunde gehen", sagt Geiger. Die Firma Zuse Hüller Hille mit ihren Werkzeugmaschinen in Premium-Qualität habe bei vielen großen Unternehmen einen guten Ruf gehabt.

Die Hoffnung der IG Metall ruht nun darauf, dass ein Gläubiger der Firma per Fremdantrag Insolvenz für Zuse Hüller Hille beim Amtsgericht anmeldet, zum Beispiel die Krankenkassen. Dann könnte mithilfe eines Insolvenzverwalters eventuell das Geschäft stabilisiert werden und die Mitarbeiter über Transferkurzarbeitergeld ihre Löhne bekommen.

Die IG Metall sieht im Verhalten des Investors aus Singapur kriminelles Verhalten in Form einer Insolvenzverschleppung. Gerade der Abzug der Führungskräfte spreche für eine "geplante Aktion", so Geiger.

Zudem hat Betriebsrats-Chef Wolf die Vermutung, dass die Investoren trotz der verheerenden Situation für die Beschäftigten in Mosbach ordentlich Profit gemacht haben. Mitteilungen der Börse in Hong Kong zeigen ein kompliziertes Firmengeflecht, das von außen nur schwer zu durchschauen ist.

So hat es im Januar 2018 einen Deal gegeben, bei dem die CW Group - die laut Mitteilung ihren rechtlichen Sitz im Steuerparadies Cayman Islands hat - 115 Millionen Euro für die Zuse Holdings bezahlt hat, zu der neben einer Zuse Automation mit Sitz in Singapur auch Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen aus Mosbach gehört. Verkäufer war eine Firma mit dem Namen Brownstone Investments Limited. Die CW Group Holdings Limited hat mittlerweile Insolvenz angemeldet.

Die IG Metall setzt darauf, dass ein in Deutschland für Zuse Hüller Hille eingesetzter Insolvenzverwalter diesen ominösen Geschäften in Asien genau nachgeht und gegebenenfalls die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht. IG-Metall-Chef Geiger ist sich allerdings bewusst, dass dies sehr schwierig sein wird - viel Hoffnung habe er da nicht. Umso wichtiger sei es, für die 200 Beschäftigten in Mosbach eine Perspektive zu finden, vielleicht mit einem neuen, seriösen Investor.